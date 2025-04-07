Почему важно дробить задачи и быстро получать обратную связь?

Недавно я изучила очередной модуль курса «Аналитик 1С», который отлично структурировал мой подход к работе.
Принципы к реализации проектов
Особенно ценными оказались принципы, о которых говорится в этом модуле:
✔ "Список работ" — это не монолитные проекты, а небольшие задачи (1-2 недели на выполнение).
✔ Если задача растягивается на полгода — делим на подзадачи, чтобы быстрее видеть результат.
✔ Главное — обратная связь от заказчика. Лучше показывать небольшие готовые фрагменты, чем ждать "идеального" релиза.
✔ Плавный переход важнее "революции". Чем сложнее система, тем аккуратнее нужно синхронизировать старое и новое.
Очень интересный модуль
Мне, как специалисту по чат-ботам и бизнес-процессам, эти принципы очень близки — ведь там тоже важна пошаговая логика и постоянная проверка гипотез.
А также, постепенное тестирование проекта.
🔥 Курс «Аналитик 1С» от Клерк — отличный способ разложить работу с системами по полочкам. Подходит даже тем, кто в большей степени гуманитарий. Рекомендую!
Кто уже проходил? Делитесь впечатлениями в комментариях! 👇
Ну и до встречи в следующих постах, ведь я продолжаю изучать курс и скоро меня ждет самый важный день - финалочка. А для этого, нужно пройти еще 5 модулей)))
С уважением к вам, Алисия Цайлер, контент-маркетолог, специалист по чат-ботам, будущий аналитик 1С
Начать дискуссию