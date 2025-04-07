ЦОК ОК БСН 07.04 Мобильный
Алисия Цайлер
Обучение для бухгалтеров

Почему важно дробить задачи и быстро получать обратную связь?

Разбираем на примере курса «Аналитик 1С» от Клерк!

Недавно я изучила очередной модуль курса «Аналитик 1С», который отлично структурировал мой подход к работе.

Принципы к реализации проектов

Особенно ценными оказались принципы, о которых говорится в этом модуле:

"Список работ" — это не монолитные проекты, а небольшие задачи (1-2 недели на выполнение).

✔ Если задача растягивается на полгода — делим на подзадачи, чтобы быстрее видеть результат.

Главное — обратная связь от заказчика. Лучше показывать небольшие готовые фрагменты, чем ждать "идеального" релиза.

Плавный переход важнее "революции". Чем сложнее система, тем аккуратнее нужно синхронизировать старое и новое.

Очень интересный модуль

Мне, как специалисту по чат-ботам и бизнес-процессам, эти принципы очень близки — ведь там тоже важна пошаговая логика и постоянная проверка гипотез.

А также, постепенное тестирование проекта.

🔥 Курс «Аналитик 1С» от Клерк — отличный способ разложить работу с системами по полочкам. Подходит даже тем, кто в большей степени гуманитарий. Рекомендую!

Кто уже проходил? Делитесь впечатлениями в комментариях! 👇

Ну и до встречи в следующих постах, ведь я продолжаю изучать курс и скоро меня ждет самый важный день - финалочка. А для этого, нужно пройти еще 5 модулей)))

С уважением к вам, Алисия Цайлер, контент-маркетолог, специалист по чат-ботам, будущий аналитик 1С

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Контент-маркетолог в Самозанятая

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