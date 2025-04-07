Почему важно дробить задачи и быстро получать обратную связь?

Очень интересный модуль

Мне, как специалисту по чат-ботам и бизнес-процессам, эти принципы очень близки — ведь там тоже важна пошаговая логика и постоянная проверка гипотез.

А также, постепенное тестирование проекта.

🔥 Курс «Аналитик 1С» от Клерк — отличный способ разложить работу с системами по полочкам. Подходит даже тем, кто в большей степени гуманитарий. Рекомендую!

Кто уже проходил? Делитесь впечатлениями в комментариях! 👇

Ну и до встречи в следующих постах, ведь я продолжаю изучать курс и скоро меня ждет самый важный день - финалочка. А для этого, нужно пройти еще 5 модулей)))

С уважением к вам, Алисия Цайлер, контент-маркетолог, специалист по чат-ботам, будущий аналитик 1С