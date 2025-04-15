Почему ваш бренд теряется в толпе? 4 правила, которые спасут бизнес

1️⃣ Продавайте не товар — историю
Когда Starbucks говорит не о кофе, а о «третьем месте» между домом и офисом, цена чашки вырастает на 300%. Люди платят за смыслы, а не за функционал.
2️⃣ Создайте визуальный код
Ваш логотип должен быть как отпечаток пальца — мгновенно узнаваемым.
3️⃣ Станьте «антикризисным щитом»
Лояльность к культовым брендам не зависит от экономики.
4️⃣ Превратите сотрудников в миссионеров
Вместо вакансий Harley-Davidson публикует истории байкеров. Их заводы — как храмы, где рабочие верят: они создают не мотоциклы, а свободу.
Главное: Уникальность — это не про «как», а про «зачем». Когда Zara называет коллекции именами клиентов, а Ryanair троллит конкурентов в соцсетях — это не креатив. Это стратегия выживания.
С уважением, к вам, вашему бизнесу, Алисия Цайлер, системный маркетолог.
Начать дискуссию