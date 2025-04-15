Почему ваш бренд теряется в толпе? 4 правила, которые спасут бизнес

В мире, где каждый день рождается 300 тыс. новых товаров, быть «как все» = быть невидимкой.

1️⃣ Продавайте не товар — историю

Когда Starbucks говорит не о кофе, а о «третьем месте» между домом и офисом, цена чашки вырастает на 300%. Люди платят за смыслы, а не за функционал.

2️⃣ Создайте визуальный код

Ваш логотип должен быть как отпечаток пальца — мгновенно узнаваемым.

3️⃣ Станьте «антикризисным щитом»

Лояльность к культовым брендам не зависит от экономики.

4️⃣ Превратите сотрудников в миссионеров

Вместо вакансий Harley-Davidson публикует истории байкеров. Их заводы — как храмы, где рабочие верят: они создают не мотоциклы, а свободу.

Главное: Уникальность — это не про «как», а про «зачем». Когда Zara называет коллекции именами клиентов, а Ryanair троллит конкурентов в соцсетях — это не креатив. Это стратегия выживания.

С уважением, к вам, вашему бизнесу, Алисия Цайлер, системный маркетолог.