🎉 Завершила 10 модуль курса «Аналитик 1С»: Важные инсайты и итоги

🔄 Миграция данных: что это

Я узнала, что это перенос информации из текущей системы в новую (например, из старой базы в 1С).

Казалось бы, просто, но требует точности и понимания структуры данных клиента. Поэтому, нужно больше практики.

А нюансы переноса данных расписаны в конспекте к одной из тем 10 модуля и показаны примеры. Объяснение материала данной темы достаточно полное, которое дает структурированный подход и систему.

И всему этому обучают на курсе 1С аналитик