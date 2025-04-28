ЦОК КПП УСН 28.04 Мобильный
Алисия Цайлер
Обучение для бухгалтеров

🎉 Завершила 10 модуль курса «Аналитик 1С»: Важные инсайты и итоги

Привет, сообщество Клерк! Хочу поделиться радостью — завершила 10-й модуль обучения на курсе по аналитике 1С

Это был настоящий прорыв в понимании тонкостей работы консультанта-аналитика. Делюсь ключевыми выводами, которые, уверена, пригодятся коллегам:

Проведение презентаций ПО: как это работает

Презентация — ключевой навык для аналитика.

Я узнала, что PowerPoint — ваш друг: для масштабных продающих презентаций слайды помогают наглядно показать функционал, статистику и кейсы.

Однако, это не единственный источник для проведения презентации заказчику и в модуле подробно разбирается каждый из форматов.

💡 Лайфхак: Не стоит воспринимать книги из комплекта 1С как инструкции — это скорее справочники. Для обучения клиентов лучше адаптировать материалы под их задачи.

👩💻 Обучение пользователей: как эффективно

На курсе рассказали особенности каждого вида обучения и его эффективность в каждом конкретном случае.

Например, можно проводить индивидуальное обучение, групповые занятия или использовать комбинированный подход.

🔄 Миграция данных: что это

Я узнала, что это перенос информации из текущей системы в новую (например, из старой базы в 1С).

Казалось бы, просто, но требует точности и понимания структуры данных клиента.

Поэтому, нужно больше практики.

А нюансы переноса данных расписаны в конспекте к одной из тем 10 модуля и показаны примеры. Объяснение материала данной темы достаточно полное, которое дает структурированный подход и систему.

И всему этому обучают на курсе 1С аналитик

🛠 Сопровождение 1С: не только «починить»

На курсе рассказывали, что это не только о технической поддержке, но и о регулярном обновлении конфигураций, анализе проблем пользователей и настройке под меняющиеся бизнес-процессы.

Итоги

Модуль дал структурированное понимание, как работать с клиентами на всех этапах: от презентации до внедрения и поддержки.

Теперь в планах — отработать эти навыки на практике и углубиться в нюансы миграции. И еще раз сделать практическое задание для лучшего понимания темы.

Вопрос коллегам: Какие инструменты вы используете для демонстрации возможностей 1С? Может, есть любимые лайфхаки по подготовке презентаций? 💬

P.S. Курс оказался суперпрактичным — всем, кто в теме 1С, рекомендую данный курс

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Контент-маркетолог в Самозанятая

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