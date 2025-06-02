Как работать с персональными данными в 2025 году. Я разобралась, а вы?

Посмотрела вебинар «Работа с персональными данными с 30 мая 2025 года: регистрация в Роскомнадзоре, cookie и новые штрафы».

Что узнала срочного и важного (делюсь тезисами):

Регистрация в Роскомнадзоре ОБЯЗАТЕЛЬНА до 30 мая 2025 для ВСЕХ, кто работает с ПД (компании, ИП, самозанятые, физлица!). Штрафы за неподачу: до 300 тыс. ₽ для юрлиц. ⚠️

Локализация баз данных: Хранить и обрабатывать ПД россиян можно ТОЛЬКО на серверах в РФ. Передача за границу — отдельное уведомление в РКН.

Политика обработки ПД — на каждой странице сайта! Особенно там, где собираете данные (даже email). Нужно обновить ее под 2025: добавить про cookies, метрики (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и трансграничную передачу.

Штрафы за утечки стали АСТРОНОМИЧЕСКИМИ:

За обычные ПД: до 15 млн ₽ (первично) и до 500 млн ₽ или 3% годового дохода (повторно)!

За биометрию: до 20 млн ₽ (первично), до 500 млн ₽ (повторно).

Уведомлять РКН об инциденте надо за 24 часа!

Документы — всем операторам (даже ИП!): Политика ПД, Положение, приказы (на ответственного, на доступ), согласия. Список внушительный (спасибо Клерку за шаблоны бонусом!).

Итог: Тема критически важная и срочная. Без действий — под угрозой бизнес. Огромное спасибо Центру обучения Клерка за экспертов и практику! Подписка Клерк.Премиум снова окупилась с лихвой. 💪

Коллеги, кто еще не в теме — бегите смотреть запись вебинара и готовить документы! Роскомнадзор не дремлет.