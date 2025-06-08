Благодаря Клерк.Премиум я узнаю супер-полезные вещи, которые реально внедрить в работу! 🔥

Там собраны актуальные статьи, конспекты, вебинары – кладезь информации. И самое крутое: это пригодится не только бухгалтерам!

Как маркетологу, мне очень важно говорить с финансистами на одном языке. Подписка помогает это сделать. Вот, например, что я недавно узнала о продажах на маркетплейсах:

Кто продает: Организации (ООО, АО), ИП, самозанятые (с ограничениями).

Налоги: Выбор режима (ОСНО, УСН, ЕСХН, НПД) – у каждого свои нюансы, ставки и ограничения (например, для самозанятых лимит 2,4 млн ₽/год).

Почему это важно маркетологу?

Понимать, с кем мы работаем (ИП, ООО?), какие у партнеров могут быть налоговые особенности (влияет на бюджет, условия) – просто необходимо для эффективной коллаборации и стратегии.

Клерк.Премиум дает четкие, практические знания. Прокачиваюсь и говорю с бухгалтерией на их языке!💼➡️📈

Пойду изучать дальше. Темы всегда актуальные. Рекомендую данную подписку всем желающим сэкономить время и ресурсы.

С уважением, к вам, вашему бизнесу, Алисия Цайлер, специалист по автоматизации бизнеса, системный маркетолог-исследователь.