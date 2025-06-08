Благодаря Клерк.Премиум я узнаю супер-полезные вещи, которые реально внедрить в работу! 🔥
Как маркетологу, мне очень важно говорить с финансистами на одном языке. Подписка помогает это сделать. Вот, например, что я недавно узнала о продажах на маркетплейсах:
Кто продает: Организации (ООО, АО), ИП, самозанятые (с ограничениями).
Налоги: Выбор режима (ОСНО, УСН, ЕСХН, НПД) – у каждого свои нюансы, ставки и ограничения (например, для самозанятых лимит 2,4 млн ₽/год).
Почему это важно маркетологу?
Понимать, с кем мы работаем (ИП, ООО?), какие у партнеров могут быть налоговые особенности (влияет на бюджет, условия) – просто необходимо для эффективной коллаборации и стратегии.
Клерк.Премиум дает четкие, практические знания. Прокачиваюсь и говорю с бухгалтерией на их языке!💼➡️📈
Пойду изучать дальше. Темы всегда актуальные. Рекомендую данную подписку всем желающим сэкономить время и ресурсы.
С уважением, к вам, вашему бизнесу, Алисия Цайлер, специалист по автоматизации бизнеса, системный маркетолог-исследователь.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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