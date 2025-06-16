Форс-мажор 2025: что изменилось в подтверждении?
Коллеги, ситуация с форс-мажором в 2025 году претерпела важные изменения, особенно в части его документального подтверждения. Это касается каждого, кто работает с договорами.
Только что в Клерк Премиум вышел свежий и очень практичный разбор на эту горячую тему. Почему стоит обратить внимание?
Процедура подтверждения форс-мажора стала... проще? Но есть нюанс, о котором нужно знать заранее.
Ключевая ошибка, которая лишает защиты: Почему просто объявить "форс-мажор" контрагенту – катастрофически мало?
Ковид = автоматический форс-мажор? Суды смотрят на это совсем иначе. Как аргументировать свою позицию?
Где и как получать «правильные» документы в 2025 году? Алгоритм изменился.
Самое важное: Разбор не просто констатирует факты, а дает четкие ориентиры и предупреждает о подводных камнях, которые могут стоить бизнесу серьезных санкций.
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