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Алисия Цайлер

Форс-мажор 2025: что изменилось в подтверждении?

Важно знать!
Форс-мажор 2025: что изменилось в подтверждении?

Коллеги, ситуация с форс-мажором в 2025 году претерпела важные изменения, особенно в части его документального подтверждения. Это касается каждого, кто работает с договорами.

Только что в Клерк Премиум вышел свежий и очень практичный разбор на эту горячую тему. Почему стоит обратить внимание?

  • Процедура подтверждения форс-мажора стала... проще? Но есть нюанс, о котором нужно знать заранее.

  • Ключевая ошибка, которая лишает защиты: Почему просто объявить "форс-мажор" контрагенту – катастрофически мало?

  • Ковид = автоматический форс-мажор? Суды смотрят на это совсем иначе. Как аргументировать свою позицию?

  • Где и как получать «правильные» документы в 2025 году? Алгоритм изменился.

Самое важное: Разбор не просто констатирует факты, а дает четкие ориентиры и предупреждает о подводных камнях, которые могут стоить бизнесу серьезных санкций.

Как эксперт по AI, автоматизации и контент-маркетингу, скажу честно: именно такие глубокие и актуальные материалы заставляют не жалеть о подписке на Клерк Премиум. Этот разбор – тот случай, когда информация экономит не только время, но и реальные деньги, помогая действовать наверняка и по закону. Я не пожалела.

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Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

2 подписчика 23 поста

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