💰 Получать зарплату наличными — можно!

Где ещё найти полезные вебинары и онлайн -курсы?

В подписке «Клерк.Премиум» — очень много экспертных материалов. Здесь вы сможете найти как эфиры в записи, так и полезные материалы, мини-курсы, которые сможете посмотреть в своем темпе + конспекты. Все это уже доступно и постоянно обновляется. Например, сейчас уже доступна в записи: 8-я Бухгалтерская конференция с 22 спикерами и презентациями!

Лично для себя, я сочла такую подписку очень выгодной, потому что мне некогда искать по сайту в поисках нужной информации, тут все структурировано и экономно получается, а я из тех, кто считает каждый рубль.