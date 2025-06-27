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Алисия Цайлер
Зарплата
💰 Получать зарплату наличными — можно!

💰 Получать зарплату наличными — можно!

Получать зарплату наличными — можно! Но есть важные нюансы (исключения для иностранцев, сроки хранения в кассе и право работодателя на отказ).

Недавно в «Клерк.Премиум» наткнулась на очень полезный мини-курс про выплату зарплаты наличными. Оказалось, не всё так просто! Решила поделиться ключевыми моментами — сохраняйте себе, чтобы не нарушить закон.

Можно ли получать зарплату наличкой?

Да, но только если:

  • В договоре не прописан безнал.

  • Работодатель согласен (если сотрудник решил перейти с карты на cash уже после трудоустройства).

Отказать могут, если

  • При приёме подписано заявление о перечислении на карту.

  • Работник — иностранец (по валютному законодательству ему обязательно перечислять зарплату на счёт, иначе штрафы!).

💸 Как выдают наличные из кассы?

1️⃣ Руководство подписывает ведомость.

2️⃣ Кассир готовит деньги (можно хранить до 5 дней, даже сверх лимита).

3️⃣ Сотрудник получает сумму (иногда просят паспорт).

4️⃣ Если деньги не забрали — их возвращают на счёт.

Где ещё найти полезные вебинары и онлайн -курсы?

В подписке «Клерк.Премиум» — очень много экспертных материалов. Здесь вы сможете найти как эфиры в записи, так и полезные материалы, мини-курсы, которые сможете посмотреть в своем темпе + конспекты. Все это уже доступно и постоянно обновляется. Например, сейчас уже доступна в записи: 8-я Бухгалтерская конференция с 22 спикерами и презентациями!

Лично для себя, я сочла такую подписку очень выгодной, потому что мне некогда искать по сайту в поисках нужной информации, тут все структурировано и экономно получается, а я из тех, кто считает каждый рубль.

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

2 подписчика 25 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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