💰 Получать зарплату наличными — можно!

Недавно в «Клерк.Премиум» наткнулась на очень полезный мини-курс про выплату зарплаты наличными. Оказалось, не всё так просто! Решила поделиться ключевыми моментами — сохраняйте себе, чтобы не нарушить закон.
Можно ли получать зарплату наличкой?
✅ Да, но только если:
В договоре не прописан безнал.
Работодатель согласен (если сотрудник решил перейти с карты на cash уже после трудоустройства).
Отказать могут, если
При приёме подписано заявление о перечислении на карту.
Работник — иностранец (по валютному законодательству ему обязательно перечислять зарплату на счёт, иначе штрафы!).
💸 Как выдают наличные из кассы?
1️⃣ Руководство подписывает ведомость.
2️⃣ Кассир готовит деньги (можно хранить до 5 дней, даже сверх лимита).
3️⃣ Сотрудник получает сумму (иногда просят паспорт).
4️⃣ Если деньги не забрали — их возвращают на счёт.
Где ещё найти полезные вебинары и онлайн -курсы?
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Лично для себя, я сочла такую подписку очень выгодной, потому что мне некогда искать по сайту в поисках нужной информации, тут все структурировано и экономно получается, а я из тех, кто считает каждый рубль.
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