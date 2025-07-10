Коллеги, признавайтесь: у кого в последнем рабочем чате по согласованию АП/договора/стратегического плана вселенной уже звучала фраза: «Минуточку, мне нужно посоветоваться со своей Нейронкой»? 😉

Мы плавно входим в эру, где переговоры – это уже не только борьба амбиций, KPI и кофеинового голодания экспертов. Теперь это сложный балет, где на сцену выходят:

Эксперт-человек. С опытом, интуицией и усталостью от 10-ти часовых митингов. Его/ее "Нейронка". Как правило, это ai - ассистент, он дерзкий, наглый, начитавшийся всех учебников мира за 5 секунд и уверенный, что нашел идеальное решение. Часто сопровождается аргументом "А вот статистика говорит...".))

Новая реальность переговоров звучит так:

1: Мой GPT считает ваши риски неприемлемыми, согласно его анализу последних 1000 кейсов.

2: Подождите, а моя нейронка только что пересчитала финансовую модель и... у нее другие цифры. Где правда?!

1: Извините, я не могу согласовать пункт 3.2. Моя Нейронка выдала красный флаг и 5 альтернативных формулировок. Дайте мне 5 минут их осмыслить... или хотя бы прочитать.

2: Мы с коллегой вроде договорились, но наши нейросети все еще спорят в параллельном потоке. Синхронизируем алгоритмы? 🤯

Договариваться теперь нужно на трех уровнях:

1. Между людьми. Классика. Кофе, компромиссы, вздохи.

2. Между человеком и его ИИ.

Это будет звучать примерно так:

“Дорогая Нейронка, я ценю твою аналитику, но политический контекст ты не учитываешь. Умоляю, не порть мне отношения с заказчиком!”

3. Между ИИ коллег.

Вот тут начинается чистая магия (или хаос). Чья модель умнее? Чьи данные свежее? Чей алгоритм убедительнее донесет мысль до другой нейросети?)))

Согласование документов превращается в увлекательный квест, где побеждает не только тот, кто лучше аргументирует, но и тот, чья "Нейронка" быстрее синтезирует убедительный ответ и найдет общий язык с "нейрососедом" по чату. 🤖✍️

Это не будущее, это уже наше "сегодня". Готовьтесь к тому, что в следующем митинге по ТЗ ваш главный оппонент может оказаться... алгоритмом. И с ним тоже придется договариваться.

А у вас уже были случаи, когда ИИ становился полноправным (хоть и незримым) участником переговоров? Делитесь историями!

Моя история и первый кейс начинается здесь (фото выложено с согласования с заказчиком) 👇

С уважением, к вам и вашему бизнесу, Алисия Цайлер, эксперт по обучению AI, автоматизации, выводу сайтов в топ)