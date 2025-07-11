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Алисия Цайлер
Патенты для иностранцев

Патент для мигрантов в 2025 году

Ключевые аспекты стоимости и оформления. Базисы. Полный материал доступен в Клерк.Премиум.

Прочла материал «Клерк.Премиум» о патентах Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году. Делюсь основными тезисами.

  1. Кому нужен: Безвизовым иностранным работникам (кроме граждан ЕАЭС: Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения).

  2. Действует: Только в регионе получения. Для работы в другом регионе нужен новый патент.

  3. Сроки получения патента: от 1 месяца до года.

  4. Стоимость: Рассчитывается ежемесячно по фиксированной формуле. Формула расчетов и пояснения представлены в материалах.

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Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

2 подписчика28 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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