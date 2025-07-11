Патент для мигрантов в 2025 году
Прочла материал «Клерк.Премиум» о патентах Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году. Делюсь основными тезисами.
Кому нужен: Безвизовым иностранным работникам (кроме граждан ЕАЭС: Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения).
Действует: Только в регионе получения. Для работы в другом регионе нужен новый патент.
Сроки получения патента: от 1 месяца до года.
Стоимость: Рассчитывается ежемесячно по фиксированной формуле. Формула расчетов и пояснения представлены в материалах.
Подробности и полный материал доступны по подписке Клерк.Премиум.
Вообще, я очень люблю данную подписку. Почему?
Потому что: она удобна и полезна не только для бухгалтеров, но и для тех, кто работает в смежных областях.
Материалы структурированы.
Не нужно искать по всему сайту.
Такой подход помогает существенно экономить время.
Есть сложные кейсы, разборы, курсы.
А самое главное, что можно посмотреть в удобное время любой материал экспертов, даже, если он вышел год назад.
Спасибо большое порталу Клерк за то, что вы делаете
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию