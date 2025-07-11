Ключевые аспекты стоимости и оформления. Базисы. Полный материал доступен в Клерк.Премиум.

Прочла материал «Клерк.Премиум» о патентах Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году. Делюсь основными тезисами.

Кому нужен: Безвизовым иностранным работникам (кроме граждан ЕАЭС: Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения). Действует: Только в регионе получения. Для работы в другом регионе нужен новый патент. Сроки получения патента: от 1 месяца до года. Стоимость: Рассчитывается ежемесячно по фиксированной формуле. Формула расчетов и пояснения представлены в материалах.

Подробности и полный материал доступны по подписке Клерк.Премиум.

Вообще, я очень люблю данную подписку. Почему?

Потому что: она удобна и полезна не только для бухгалтеров, но и для тех, кто работает в смежных областях.

Материалы структурированы.

Не нужно искать по всему сайту.

Такой подход помогает существенно экономить время.

Есть сложные кейсы, разборы, курсы.

А самое главное, что можно посмотреть в удобное время любой материал экспертов, даже, если он вышел год назад.

Спасибо большое порталу Клерк за то, что вы делаете