Внимание! Новые серьезные риски для бизнеса и физлиц: анализ закона о штрафах за передачу SIM-карт и VPN (ФЗ № 755710-8, ст. 13.48 КоАП РФ)

Ко второму чтению в Госдуму были внесены поправки, вводящие административную ответственность в сфере связи и информационной безопасности ( ст. 13.48 КоАП РФ ), которые и были приняты.

Компаниям стоит рассмотреть вопрос о внесении ясных правил в локальные акты об использовании корпоративных SIM-карт и мобильных устройств, а также о запрете передачи их третьим лицам. Бухгалтерия/кадры могут быть вовлечены в этот процесс.

Новый закон — часть усиления контроля за финансовыми операциями и противодействия обналичиванию/мошенничеству. Понимание этих рисков важно для организации внутреннего контроля.