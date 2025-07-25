Внимание! Новые серьезные риски для бизнеса и физлиц: анализ закона о штрафах за передачу SIM-карт и VPN (ФЗ № 755710-8, ст. 13.48 КоАП РФ)

Эта информация критически важна не только для юристов по compliance, но и для бухгалтерии, ИП, руководителей и кадровых служб, так как нарушения могут совершаться сотрудниками, а штрафы лягут на компанию. Подписка на Клерк.Премиум дает доступ к таким глубоким анализам, актуальным курсам и позволяет быть в курсе всех законодательных изменений, влияющих на финансовую и юридическую безопасность бизнеса.
Суть нового закона (вступает в силу 01.09.2025)
Что запрещено и карается штрафами?
Передача SIM-карты или мобильного телефона другому лицу специально для совершения противоправных действий (например, для регистрации на финансовые сервисы мошенниками, обналичивания, сокрытия деятельности).
Использование VPN-технологий в целях, запрещенных российским законодательством (например, для доступа к заблокированным ресурсам с целью совершения правонарушений). Важно: Само по себе использование VPN не запрещено, запрещено его применение для незаконных целей.
Кто и сколько заплатит? Размеры штрафов:
Физические лица (например, ваш сотрудник): 30 000 – 50 000 рублей.
Индивидуальные предприниматели (ИП): 50 000 – 100 000 рублей.
Юридические лица (ваша компания): 100 000 – 200 000 рублей.
Откуда взялись нормы?
Изначальный законопроект касался повышения безопасности в сфере транспортных перевозок.
Ко второму чтению в Госдуму были внесены поправки, вводящие административную ответственность в сфере связи и информационной безопасности (ст. 13.48 КоАП РФ), которые и были приняты.
Компаниям стоит рассмотреть вопрос о внесении ясных правил в локальные акты об использовании корпоративных SIM-карт и мобильных устройств, а также о запрете передачи их третьим лицам. Бухгалтерия/кадры могут быть вовлечены в этот процесс.
Новый закон — часть усиления контроля за финансовыми операциями и противодействия обналичиванию/мошенничеству. Понимание этих рисков важно для организации внутреннего контроля.
Что делать?
Для полного понимания всех нюансов, практических последствий и комментариев экспертов рекомендуется ознакомиться с подробным разбором на Клерк.Премиум.
Проанализировать, как новые правила касаются вашей компании и сотрудников.
Рассмотреть обновление ЛНА: При необходимости разработать или дополнить внутренние правила.
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С уважением, к вам и вашему бизнесу, Алисия Цайлер, руководитель нетворкинг клуба TenChat Калининград, ai - маркетолог.
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