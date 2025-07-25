ЦОК КПП УСН 24.07 Мобильный
Алисия Цайлер
КоАП РФ
Внимание! Новые серьезные риски для бизнеса и физлиц: анализ закона о штрафах за передачу SIM-карт и VPN (ФЗ № 755710-8, ст. 13.48 КоАП РФ)

Внимание! Новые серьезные риски для бизнеса и физлиц: анализ закона о штрафах за передачу SIM-карт и VPN (ФЗ № 755710-8, ст. 13.48 КоАП РФ)

Коллеги, на платформе Клерк.Премиум опубликован оперативный и очень детальный разбор нового закона, который вводит значительные административные штрафы.

Эта информация критически важна не только для юристов по compliance, но и для бухгалтерии, ИП, руководителей и кадровых служб, так как нарушения могут совершаться сотрудниками, а штрафы лягут на компанию. Подписка на Клерк.Премиум дает доступ к таким глубоким анализам, актуальным курсам и позволяет быть в курсе всех законодательных изменений, влияющих на финансовую и юридическую безопасность бизнеса.

Суть нового закона (вступает в силу 01.09.2025)

Что запрещено и карается штрафами?

  • Передача SIM-карты или мобильного телефона другому лицу специально для совершения противоправных действий (например, для регистрации на финансовые сервисы мошенниками, обналичивания, сокрытия деятельности).

  • Использование VPN-технологий в целях, запрещенных российским законодательством (например, для доступа к заблокированным ресурсам с целью совершения правонарушений). Важно: Само по себе использование VPN не запрещено, запрещено его применение для незаконных целей.

Кто и сколько заплатит? Размеры штрафов:

  • Физические лица (например, ваш сотрудник): 30 000 – 50 000 рублей.

  • Индивидуальные предприниматели (ИП): 50 000 – 100 000 рублей.

  • Юридические лица (ваша компания): 100 000 – 200 000 рублей.

Откуда взялись нормы?

  • Изначальный законопроект касался повышения безопасности в сфере транспортных перевозок.

  • Ко второму чтению в Госдуму были внесены поправки, вводящие административную ответственность в сфере связи и информационной безопасности (ст. 13.48 КоАП РФ), которые и были приняты.

Компаниям стоит рассмотреть вопрос о внесении ясных правил в локальные акты об использовании корпоративных SIM-карт и мобильных устройств, а также о запрете передачи их третьим лицам. Бухгалтерия/кадры могут быть вовлечены в этот процесс.

Новый закон — часть усиления контроля за финансовыми операциями и противодействия обналичиванию/мошенничеству. Понимание этих рисков важно для организации внутреннего контроля.

Что делать?

  1. Для полного понимания всех нюансов, практических последствий и комментариев экспертов рекомендуется ознакомиться с подробным разбором на Клерк.Премиум.

  2. Проанализировать, как новые правила касаются вашей компании и сотрудников.

  3. Рассмотреть обновление ЛНА: При необходимости разработать или дополнить внутренние правила.

Клерк.Премиум — ваш надежный источник актуальной аналитики, разъяснений сложных норм и практических курсов для бухгалтеров, юристов и руководителей в условиях постоянно меняющегося законодательства. Подписка помогает минимизировать риски и работать уверенно.

С уважением, к вам и вашему бизнесу, Алисия Цайлер, руководитель нетворкинг клуба TenChat Калининград, ai - маркетолог.

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

2 подписчика30 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум