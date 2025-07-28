Репутационный маркетинг — это не про то, чтобы везде писать: «офигенный товар»

Первое

ТОП Яндекса – это не просто "трафик пришел". Это ваша визитка доверия.

Представьте: человек ищет решение своей насущной проблемы. Допустим, "починить кран, который вдруг стал протекать".

Куда мы пойдём “гуглить” в 2025 году? В поисковик, который называет себя как “найдется все”. И вот, наш Яндекс услужливо выдает список сайтов. И если вас там нет, или вы где-то на задворках пятой страницы, то для этого человека вы просто… не существуете.

Но вот что куда важнее: сам факт вашего присутствия в топе – это как знак качества от большого брата. Большой брат следит за нами, но и продвигает нас. Он сортирует тех, кто активен, кто попадает под алгоритмы, кто релевантный.

Негласное правило большого брата: "Эти ребята знают, что делают, вот их и показываю".

Люди бессознательно доверяют этой сортировке. Быть в топе – это не только про то, чтобы вас нашли. Это про то, чтобы вас сразу посчитали достойными внимания.