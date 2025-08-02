Клерк.Премиум: актуальная экспертиза для эффективной работы бухгалтера и кадровика

Рассмотрим на актуальном примере: Учет повышения зарплаты при расчете отпускных в 2025 году

Благодаря Клерк.Премиум, я оперативно узнала, что, несмотря на смену правил расчета отпускных, принцип учета повышения заработной платы не изменился.

Он применяется исключительно при общем повышении для всей организации, филиала, представительства или структурного подразделения (отдела, цеха).

Обоснование позиции: Разъяснение прямо ссылается на подтвержденную практику и позиции Роструда и Министерства труда РФ. Индивидуальное повышение зарплаты не влияет на расчет отпускных.

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