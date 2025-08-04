Алисия Цайлер
Охрана труда

Работа в жару: Что обязан сделать работодатель?

Работа в условиях экстремальной жары (как и лютого мороза) – это особые условия труда! И тут не до импровизации – есть строгие нормы СанПиН, нарушение которых грозит серьезными последствиями.

Лето в разгаре, столбик термометра ползет вверх... А у вас в голове вопросы:

Обязан ли работодатель что-то делать, когда в офисе или на производстве адская жара?
Кого точно нельзя заставлять работать в таких условиях?
Кондиционер, сокращенный день, удаленка – что выбрать и как оформить законно?

🔥 Работа в условиях экстремальной жары (как и лютого мороза) – это особые условия труда! И тут не до импровизации – есть строгие нормы СанПиН, нарушение которых грозит серьезными последствиями.

На мини-курсе «Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю» в Клерк.Премиум вы получите четкие и практические ответы:

Нормы СанПиН 1.2.3685-21 — что нужно знать

  • Категории работ по физической нагрузке (от сидячего труда до тяжелого физического).

  • Критические температуры для каждой категории – когда пора действовать!

  • Кто в зоне риска: почему беременные, молодые (<25), старше 40, несовершеннолетние и сотрудники с хроническими заболеваниями не могут работать в жару.

Обязанности работодателя — не просто рекомендации…

  • Что делать, если температура в помещении/на улице превысила допустимый порог?

  • Конкретные меры: кондиционирование, вентиляторы, изменение графика, введение простоя, сокращение рабочего дня, перевод на удаленку.

  • Самый важный нюанс: Как оформить ЛЮБОЕ из этих изменений правильно? Только через локальный нормативный акт (ЛНА)! Без этого – риск штрафов и споров.

Этот мини-курс находится в подписке: Клерк.Премиум.

Курс – не теория, а ваша пошаговая инструкция по соблюдению закона и заботе о людях в экстремальную жару.

Узнайте ВСЕ нюансы и обезопасьте свой бизнес!

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

3 подписчика33 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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