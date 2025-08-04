Работа в жару: Что обязан сделать работодатель?

Лето в разгаре, столбик термометра ползет вверх... А у вас в голове вопросы:
❓ Обязан ли работодатель что-то делать, когда в офисе или на производстве адская жара?
❓ Кого точно нельзя заставлять работать в таких условиях?
❓ Кондиционер, сокращенный день, удаленка – что выбрать и как оформить законно?
🔥 Работа в условиях экстремальной жары (как и лютого мороза) – это особые условия труда! И тут не до импровизации – есть строгие нормы СанПиН, нарушение которых грозит серьезными последствиями.
На мини-курсе «Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю» в Клерк.Премиум вы получите четкие и практические ответы:
Нормы СанПиН 1.2.3685-21 — что нужно знать
Категории работ по физической нагрузке (от сидячего труда до тяжелого физического).
Критические температуры для каждой категории – когда пора действовать!
Кто в зоне риска: почему беременные, молодые (<25), старше 40, несовершеннолетние и сотрудники с хроническими заболеваниями не могут работать в жару.
Обязанности работодателя — не просто рекомендации…
Что делать, если температура в помещении/на улице превысила допустимый порог?
Конкретные меры: кондиционирование, вентиляторы, изменение графика, введение простоя, сокращение рабочего дня, перевод на удаленку.
Самый важный нюанс: Как оформить ЛЮБОЕ из этих изменений правильно? Только через локальный нормативный акт (ЛНА)! Без этого – риск штрафов и споров.
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Курс – не теория, а ваша пошаговая инструкция по соблюдению закона и заботе о людях в экстремальную жару.
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