Работа в жару: Что обязан сделать работодатель?

Лето в разгаре, столбик термометра ползет вверх... А у вас в голове вопросы:

❓ Обязан ли работодатель что-то делать, когда в офисе или на производстве адская жара?

❓ Кого точно нельзя заставлять работать в таких условиях?

❓ Кондиционер, сокращенный день, удаленка – что выбрать и как оформить законно?

🔥 Работа в условиях экстремальной жары (как и лютого мороза) – это особые условия труда! И тут не до импровизации – есть строгие нормы СанПиН, нарушение которых грозит серьезными последствиями.

На мини-курсе «Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю» в Клерк.Премиум вы получите четкие и практические ответы: