Алисия Цайлер
Товарный знак

Защита элементов сайта в 2025: мнение юриста и маркетолога

Каждый имеет право на защиту моральных и материальных интересов... (ООН).

С юридической точки зрения:

Сайт — составное произведение, и в 2025 году эти элементы необходимо защищать

Речь идет про:

  1. Контент (тексты, уникальные шрифты)

  2. Фото/художественные произведения

  3. Дизайн и UX (интерфейс, система навигации)

  4. Алгоритмы ПО и сервисов

  5. Программный код (кроме HTML из конструкторов)

Как необходимо защищать

  • © Копирайт + NFT-депонирование. Традиционное депонирование дополняется блокчейн-фиксацией права через NFT (неизменяемое доказательство авторства с timestamp)

  • Патент на промобразец. Защищает интерфейсы, 3D-навигацию, AR-элементы (новый тренд в дизайне) 

  • Патент на изобретение. Для AI-алгоритмов персонализации и нейромаркетинговых систем.

  • Товарный знак ®. Обязателен для нейм-нейшинга в метавселенных (название сайта, логотипы VR-версий)

  • Регистрация ПО. Для кастомизированных AI-модулей (чат-боты, генераторы контента) 

Какие существуют риски?

Использование незарегистрированного ® — уголовная ответственность (до 2 лет по ст. 180 УК РФ). Генеративный ИИ усложнит доказывание авторства — только NFT-депозитарии дают неоспоримые доказательства.

С точки зрения маркетинга

Защита цифровых активов — будет являться конкурентным преимуществом перед огромным количеством конкурирующих компаний.

Где-то услышала интересное мнение, что: “интернет - это место, где конкуренты - весь мир” В целом, согласна

Я согласна с позицией Светланы, что оцифровка уникального дизайна в NFT для премиального позиционирования, да и в целом, сгенерированные, нарисованные картинки лучше всего задепонировать, вы вкладываете время, свою идею, ресурсы, чтобы выделиться среди остальных.

Совместные рекомендации

1. В дизайне - это патент + NFT-депонирование. Цифровой двойник в метавселенной — обязателен.

2. Для кода. Регистрация кастомных AI-модулей в Роспатенте. Конструкторы сайтов — только с опцией верифицированного экспорта кода.

3. Для бренда. Товарный знак ® + защита нейминга в Web3 (домены .meta1, .ar). 

Действуйте!

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

