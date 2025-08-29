Защита элементов сайта в 2025: мнение юриста и маркетолога

С юридической точки зрения:
Сайт — составное произведение, и в 2025 году эти элементы необходимо защищать
Речь идет про:
Контент (тексты, уникальные шрифты)
Фото/художественные произведения
Дизайн и UX (интерфейс, система навигации)
Алгоритмы ПО и сервисов
Программный код (кроме HTML из конструкторов)
Как необходимо защищать
© Копирайт + NFT-депонирование. Традиционное депонирование дополняется блокчейн-фиксацией права через NFT (неизменяемое доказательство авторства с timestamp)
Патент на промобразец. Защищает интерфейсы, 3D-навигацию, AR-элементы (новый тренд в дизайне)
Патент на изобретение. Для AI-алгоритмов персонализации и нейромаркетинговых систем.
Товарный знак ®. Обязателен для нейм-нейшинга в метавселенных (название сайта, логотипы VR-версий)
Регистрация ПО. Для кастомизированных AI-модулей (чат-боты, генераторы контента)
Какие существуют риски?
Использование незарегистрированного ® — уголовная ответственность (до 2 лет по ст. 180 УК РФ). Генеративный ИИ усложнит доказывание авторства — только NFT-депозитарии дают неоспоримые доказательства.
С точки зрения маркетинга
Защита цифровых активов — будет являться конкурентным преимуществом перед огромным количеством конкурирующих компаний.
Где-то услышала интересное мнение, что: “интернет - это место, где конкуренты - весь мир” В целом, согласна
Я согласна с позицией Светланы, что оцифровка уникального дизайна в NFT для премиального позиционирования, да и в целом, сгенерированные, нарисованные картинки лучше всего задепонировать, вы вкладываете время, свою идею, ресурсы, чтобы выделиться среди остальных.
Совместные рекомендации
1. В дизайне - это патент + NFT-депонирование. Цифровой двойник в метавселенной — обязателен.
2. Для кода. Регистрация кастомных AI-модулей в Роспатенте. Конструкторы сайтов — только с опцией верифицированного экспорта кода.
3. Для бренда. Товарный знак ® + защита нейминга в Web3 (домены .meta1, .ar).
Действуйте!
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
