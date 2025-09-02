С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон о персональных данных

Я посетила вебинар на Клерк.Премиум. Хочу поделиться ценнейшей информацией, которую там узнала.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу серьезные поправки в закон о персональных данных

Это важно для каждого бизнеса. Мы разбирали новые требования, включая обработку обезличенных данных без согласия гражданина.

Обсуждали расширение полномочий ФСБ и ФСТЭК России.

Нам показали разбор новой формы согласия на обработку данных.

Объяснили, что нужно поменять на сайте: формы подписки, политики, cookie-баннеры.

Рассказали, как легально обрабатывать данные, пока не получено новое согласие, и какие каналы для переопроса использовать: email, SMS, личный кабинет, оффлайн, с плюсами и минусами каждого.

И самое главное — разобрали ответственность и риски после 1 сентября 2025 года:

административные штрафы по обновленной статье 13.11 КоАП РФ

с новыми размерами и составами нарушений,

а также уголовную ответственность для руководителей, которая в некоторых случаях может грозить до 8 лет лишения свободы.

