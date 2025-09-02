С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон о персональных данных
С 1 сентября 2025 года вступают в силу серьезные поправки в закон о персональных данных
Это важно для каждого бизнеса. Мы разбирали новые требования, включая обработку обезличенных данных без согласия гражданина.
Обсуждали расширение полномочий ФСБ и ФСТЭК России.
Нам показали разбор новой формы согласия на обработку данных.
Объяснили, что нужно поменять на сайте: формы подписки, политики, cookie-баннеры.
Рассказали, как легально обрабатывать данные, пока не получено новое согласие, и какие каналы для переопроса использовать: email, SMS, личный кабинет, оффлайн, с плюсами и минусами каждого.
И самое главное — разобрали ответственность и риски после 1 сентября 2025 года:
административные штрафы по обновленной статье 13.11 КоАП РФ
с новыми размерами и составами нарушений,
а также уголовную ответственность для руководителей, которая в некоторых случаях может грозить до 8 лет лишения свободы.
Это был невероятно полезный вебинар, и все эти знания я получила на Клерк.Премиум.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию