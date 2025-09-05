ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Алисия Цайлер
Самозанятые

Переехать за границу и остаться на НПД: что нужно знать?

Можно ли работать из другой страны и сохранить статус самозанятого? Коротко о главном.

Коротко о главном:

Статус сохраняется, даже если вы прожили за рубежом больше 183 дней и стали нерезидентом.
Платите налог как обычно (4%/6%), если ваши заказчики и доходы — из РФ.
Гражданство РФ или страны ЕАЭС — обязательное условие.

⚠️ Важные нюансы:

  • Сделки с российской недвижимостью облагаются НДФЛ по ставке 30%.

  • Придется платить налог в стране пребывания, если вы стали ее резидентом.

  • НПД не учитывается в соглашениях об избежании двойного налогообложения. Уплаченный в России налог не засчитывается за рубежом.

