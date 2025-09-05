Переехать за границу и остаться на НПД: что нужно знать?
Коротко о главном:
✅ Статус сохраняется, даже если вы прожили за рубежом больше 183 дней и стали нерезидентом.
✅ Платите налог как обычно (4%/6%), если ваши заказчики и доходы — из РФ.
✅ Гражданство РФ или страны ЕАЭС — обязательное условие.
⚠️ Важные нюансы:
Сделки с российской недвижимостью облагаются НДФЛ по ставке 30%.
Придется платить налог в стране пребывания, если вы стали ее резидентом.
НПД не учитывается в соглашениях об избежании двойного налогообложения. Уплаченный в России налог не засчитывается за рубежом.
