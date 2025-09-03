С точки зрения юриспруденции
Отзывы критичны для продаж, но их неправомерное размещение с изображением человека грозит владельцу сайта претензиями до 5 млн рублей (ст. 152.1 ГК РФ).
Ключевое: обнародование изображения гражданина (фото, видео) допускается ТОЛЬКО с его согласия.
Исключения:
1. Гос./общественные интересы (публичные фигуры, розыск).
2. Съемка в общественных местах/на мероприятиях (если лицо не основной объект).
3. Позирование за плату (фотомодели, актеры).\
Практические риски для бизнеса
Видеоотзывы в интернет-магазине/онлайн-школе. Согласие на использование изображения может быть устным или через конклюдентные действия (например, получение бонусов за отзыв), но письменная форма — золотой стандарт доказательств в споре. Устное согласие или согласие "только для сайта школы" не покрывает распространение в соцсетях (сторис, посты).
Фото сотрудников на сайте (разделы "Наша команда", "Корпоративы", реклама товаров): распространение фото без явного согласия нарушает неприкосновенность частной жизни (информация о месте работы — часть частной жизни).
Даже после увольнения сотрудник может требовать уничтожения материалов с его изображением.
Критерии правомерности: устное согласие + съемка не фокусируется на конкретном лице (групповые фото) или оплата за съемку.
Последствия нарушений. Требования об удалении изображения, уничтожении носителей, компенсации морального вреда. В крайних случаях — уголовная ответственность (ст. 137 УК РФ).
С точки зрения маркетинга
Отзывы, особенно видео, — мощный ресурс, который помогает доверию и повышает конверсии. Но, без соблюдения юридических формальностей, можно подставить вашего заказчика на достаточно крупные суммы. Скажут ли такому маркетологу, который гонится за конверсиями всеми правдами/не правдами “спасибо” - не думаю.
Теперь рассмотрим вопрос с точки зрения активного развития нейросетей?
Что может уже сейчас делать нейросеть в помощь маркетологу, юристу и в целом, оптимизации процессов для бизнеса? И это не предел возможностей.
Например, маркетолог может предложить внедрить автоматический сбор согласий на отзывы через ai - ассистенты (проще говоря, программы - боты. Как не назови. Но, все это программы - машинное обучение).
Такие AI-ассистенты интегрируются с CRM/лендингами, собирают согласия в правильной форме сразу при загрузке отзыва (чекбоксы + запись действия, электронная подпись (в идеале).
Такие программы хранят доказательства в защищенном блокчейн-реестре.
Также, существуют ai - технологии, которые распознают неавторизованные синтетические медиа (deepfake-отзывы), предотвращая репутационные и юридические риски от фейков.
И это только верхушка айсберга.
Совместные рекомендации юриста и маркетолога
Обязательно внедрите AI-аудит контента. Для поиска изображений/видео без задокументированных согласий и оценки рисков. Это дешевле, чем суды и штрафы.
Цифровизируйте сбор согласий. Используйте AI-формы с четкими условиями использования (где, как долго, для чего). Храните в неизменяемом виде, в облачном защищённом хранилище.
Разграничьте "маркетинговые" и "служебные" изображения сотрудников. Для рекламы товаров — только по письменному договору с четким условием о праве использования после увольнения.
Видеоотзывы — под усиленным контролем. Идеально — письменное (электронное) согласие с явным указанием разрешенных каналов распространения. AI помогает отслеживать несанкционированное использование.
С уважением, к вам и вашему бизнесу, Алисия Цайлер, AI - маркетолог. Пост написан совместно в партнерстве с юристом по ИС - Светланой Кан
