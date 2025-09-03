Отзывы на сайте: юридические риски vs. маркетинговые выгоды

Практические риски для бизнеса

Видеоотзывы в интернет-магазине/онлайн-школе. Согласие на использование изображения может быть устным или через конклюдентные действия (например, получение бонусов за отзыв), но письменная форма — золотой стандарт доказательств в споре. Устное согласие или согласие "только для сайта школы" не покрывает распространение в соцсетях (сторис, посты).

Фото сотрудников на сайте (разделы "Наша команда", "Корпоративы", реклама товаров): распространение фото без явного согласия нарушает неприкосновенность частной жизни (информация о месте работы — часть частной жизни).

Даже после увольнения сотрудник может требовать уничтожения материалов с его изображением.

Критерии правомерности: устное согласие + съемка не фокусируется на конкретном лице (групповые фото) или оплата за съемку.