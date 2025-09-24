Травма у дистанционного работника: это несчастный случай на производстве?
✅ Работодатель обязан знакомить дистанционщиков с правилами охраны труда, особенно при работе с выданной техникой.
✅ Травма признается производственной, если она получена при исполнении трудовых обязанностей — неважно, на территории офиса или дома.
✅ Порядок расследования — общий: нужно создать комиссию и оформить акт по всем правилам.
⚠️ Но есть нюансы: условия труда сотрудник обеспечивает себе сам, и прямой обязанности контролировать их у работодателя чаще всего нет.
