Прочитала на Клерк.Премиум информацию о характеристике с места работы

Оказывается, это официальный документ, который может потребоваться в различных процессах.

Основные моменты из разбора:

Характеристика с места работы нужна в гражданском, административном и уголовном процессах.

Согласие сотрудника на передачу данных не требуется по запросу органов прокуратуры, правоохранительных органов и суда.

Характеристика составляется в произвольной форме и включает различные сведения о сотруднике.

Работодатель несёт юридическую ответственность за достоверность сведений в характеристике.

С помощью подписки на Клерк Премиум узнаю ещё много нового и полезного и самое главное, что все материалы в удобном рубрикаторе и всегда под рукой. К любому материалу можно вернуться