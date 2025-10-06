ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Алисия Цайлер
Кадровые документы

Прочитала на Клерк.Премиум информацию о характеристике с места работы

Оказывается, это официальный документ, который может потребоваться в различных процессах.

Основные моменты из разбора:

  • Характеристика с места работы нужна в гражданском, административном и уголовном процессах.

  • Согласие сотрудника на передачу данных не требуется по запросу органов прокуратуры, правоохранительных органов и суда.

  • Характеристика составляется в произвольной форме и включает различные сведения о сотруднике.

  • Работодатель несёт юридическую ответственность за достоверность сведений в характеристике.

