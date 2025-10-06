Прочитала на Клерк.Премиум информацию о характеристике с места работы
Основные моменты из разбора:
Характеристика с места работы нужна в гражданском, административном и уголовном процессах.
Согласие сотрудника на передачу данных не требуется по запросу органов прокуратуры, правоохранительных органов и суда.
Характеристика составляется в произвольной форме и включает различные сведения о сотруднике.
Работодатель несёт юридическую ответственность за достоверность сведений в характеристике.
