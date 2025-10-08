ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Алисия Цайлер
Обзоры для бухгалтера

Изменения в персональных данных и воинском учете

Для всех, кто работает с кадровыми документами, воинским учетом и персональными данными, следующий год готовит серьезные изменения.

Чтобы не тратить часы на самостоятельный поиск и анализ разрозненной информации, есть отличное решение — тематический вебинар для подписчиков Клерк.Премиум.

Это не просто лекция, а практическая консультация с глубокой проработкой самых сложных тем.

Почему эта тема полезна и даже необходима к просмотру?

Потому что ошибки в этих областях чреваты не только штрафами, но и серьезными проблемами при проверках. Вебинар поможет систематизировать все нововведения и четко понять, как перестроить свой порядок работы.

Это существенная экономия времени, нервов и ресурсов компании. Лично я планирую посетить этот курс по нескольким ключевым причинам.

Потому что работа с персональными данными — это постоянно изменяющаяся информация, и важно получать актуальные данные из первых рук, а не из сомнительных источников.

Кроме того, спикер Елена Пономарева — признанный эксперт по трудовым отношениям, и ее практические советы всегда имеют высокую ценность.

И наконец, это возможность в режиме онлайн задать свои наболевшие вопросы и получить развернутый ответ, что гораздо эффективнее, чем искать решение …. На протсторах интернета…или в сомнительных чатиках.

Темы, которые будут разобраны

  • Последние изменения в кадровом и воинском учете

  • Работа с персональными данными

  • Ответы на вопросы обучающихся и из чата

Процесс обучения

  • Просмотр выступления и выполнение заданий

  • Скачивание раздаточного материала

  • Вопросы онлайн и ответы экспертов

  • Получение записи вебинара

Преимущества участия

  • Создание резюме на Клерк.ру

  • Сертификат для подписчиков Клерк.Премиум

Что касается самой подписки Клерк.Премиум, то помимо таких точечных и актуальных вебинаров, она предоставляет доступ к огромной базе знаний.

Это действительно удобно, когда все необходимые материалы, курсы, шаблоны документов и разъяснения собраны в одном месте с хорошей системой поиска. Не нужно тратить время на переходы по разным сайтам, вся информация структурирована и проверена.

Для постоянной профессиональной поддержки и быстрого решения рабочих задач это очень практичный и полезный инструмент.

А вы пойдете на вебинар?

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

3 подписчика45 постов

