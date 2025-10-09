Всем привет! Хочу поделиться очень полезной информацией, которую узнала из материалов Клерк Премиум.
Это важно для каждого, ведь все мы можем столкнуться с такой ситуацией.
Речь о выплатах, которые наследники часто упускают после смерти близкого человека.
Мы всегда думаем о квартирах, вкладах и машинах, но есть и другие важные деньги, на которые можно претендовать.
Вот что многие пропускают:
1. Неполученная зарплата умершего
Ее должен выплатить работодатель любому члену семьи (супругу, родителям, детям). Подаёте заявление, свидетельство о смерти и документ о родстве — и деньги должны перечислить в течение недели. Важный нюанс: если с момента смерти прошло больше 4 месяцев, то выплату будут производить только по предъявлению свидетельства о праве на наследство.
2. Страхование жизни
Страховка по договору жизни входит в состав наследства. Наследникам нужно не забыть своевременно заявить о своём праве на страховое возмещение.
3. Налоговый вычет
Да-да, право на возврат налога (например, за лечение, обучение или квартиру) сохраняется и после смерти человека. Его наследники могут получить этот возврат в общем порядке.
4. Доходы от авторских прав
Если ваш близкий был, например, писателем или учёным, то вознаграждения за его произведения и изобретения тоже переходят по наследству.
5. Компенсация расходов на погребение
Часто можно вернуть часть денег, потраченных на похороны, либо от государства, либо от бывшего работодателя. Главное — сохранить все чеки и квитанции.
Вывод: чтобы ничего не упустить, нужно внимательно изучить все свои права и строго соблюдать сроки подачи документов.
А вы сталкивались с такими ситуациями? Может, есть что добавить из своего опыта?
