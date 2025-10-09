ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Алисия Цайлер

Неполученная зарплата умершего

И другие нюансы наследования. Это важно для каждого, ведь все мы можем столкнуться с такой ситуацией

Всем привет! Хочу поделиться очень полезной информацией, которую узнала из материалов Клерк Премиум.

Речь о выплатах, которые наследники часто упускают после смерти близкого человека.

Мы всегда думаем о квартирах, вкладах и машинах, но есть и другие важные деньги, на которые можно претендовать.

Вот что многие пропускают:

1. Неполученная зарплата умершего

Ее должен выплатить работодатель любому члену семьи (супругу, родителям, детям). Подаёте заявление, свидетельство о смерти и документ о родстве — и деньги должны перечислить в течение недели. Важный нюанс: если с момента смерти прошло больше 4 месяцев, то выплату будут производить только по предъявлению свидетельства о праве на наследство.

2. Страхование жизни

Страховка по договору жизни входит в состав наследства. Наследникам нужно не забыть своевременно заявить о своём праве на страховое возмещение.

3. Налоговый вычет

Да-да, право на возврат налога (например, за лечение, обучение или квартиру) сохраняется и после смерти человека. Его наследники могут получить этот возврат в общем порядке.

4. Доходы от авторских прав

Если ваш близкий был, например, писателем или учёным, то вознаграждения за его произведения и изобретения тоже переходят по наследству.

5. Компенсация расходов на погребение

Часто можно вернуть часть денег, потраченных на похороны, либо от государства, либо от бывшего работодателя. Главное — сохранить все чеки и квитанции.

Вывод: чтобы ничего не упустить, нужно внимательно изучить все свои права и строго соблюдать сроки подачи документов.

А вы сталкивались с такими ситуациями? Может, есть что добавить из своего опыта?

Дата публикации: 09.10.2025, 20:00

Алисия Цайлер

Интернет-маркетолог в Самозанятая

