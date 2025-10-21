Учет расходов на обучение сотрудников: как избежать рисков при проверке

Однако эта область таит в себе множество подводных камней, и малейшая ошибка в документах или обосновании может привести к доначислению налогов и штрафам. Разберем ключевые условия и самые частые риск
Что можно учесть в расходах?
Для целей налога на прибыль организации могут включить затраты на:
Повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку кадров.
Получение сотрудниками высшего и среднего профессионального образования.
На упрощенной системе налогообложения (УСН) правила схожи: учитываются расходы на профподготовку, переподготовку, повышение квалификации, а также на независимую оценку квалификации.
Общее условие: обучение должно быть документально подтверждено и экономически обосновано. Важно помнить, что затраты на тренинги, семинары или конференции, по итогам которых не выдается документ гособразца о квалификации (диплом, свидетельство, сертификат), не могут быть учтены как расходы на обучение. Их чаще всего относят к консультационным или информационным услугам.
Топ-5 рисков, которые выявляют налоговые инспекторы
1. Риск №1: «Зачем учили?» — Отсутствие связи с деятельностью компании.
Это самый распространенный и субъективный риск. Налоговики могут снять расходы, если сочтут, что обучение не связано с профессиональной деятельностью сотрудника в вашей организации. Например, если бухгалтера отправили на курсы по копирайтингу. Решение: всегда готовьте обоснование в приказе о направлении на обучение, где четко укажите, как полученные знания помогут в работе сотрудника и принесут пользу компании.
2. Риск №2: Договор заключен от имени сотрудника
Все документы с образовательным учреждением (договор, счета, акты) должны быть заключены от имени компании-работодателя, а не самого сотрудника. Если договор подписан физическим лицом, даже с последующей компенсацией затрат, налоговые органы не признают эти расходы. Решение: внимательно проверяйте сторону в договоре.
3. Риск №3: «Где диплом?» — Формальный подход
Отсутствие диплома по окончании курса — не всегда приговор. Если обучение не завершено по уважительной причине (болезнь сотрудника), но при этом есть договор, акт оказанных услуг и приказ о направлении, шансы отстоять расходы в суде высоки. Решение: главное — подтвердить сам факт оказания образовательных услуг, а не только их итоговый формальный результат.
4. Риск №4: Неправильное признание расходов во времени
Расходы на обучение нельзя списать единовременно в полной сумме, даже если оплата была разовой. Согласно п. 3 ст. 272 НК РФ, они признаются равномерно в течение срока, указанного в договоре. Если договор бессрочный, компания вправе установить свой порядок списания в учетной политике. Решение: закрепите в учетной политике порядок списания таких расходов и строго следуйте ему.
5. Риск №5: Обучение у физического лица
Затраты на обучение, проведенное обычным физическим лицом (не зарегистрированным как ИП), налоговые органы учитывать запрещают. Даже если такой преподаватель является высококлассным специалистом, с точки зрения НК РФ это нелегитимный поставщик образовательных услуг. Решение: выбирайте для обучения только аккредитованные образовательные учреждения или индивидуальных предпринимателей.
Итог: Чтобы безопасно учесть расходы на обучение, убедитесь, что оно связано с вашей деятельностью, правильно оформлены все документы (от имени компании), а затраты списываются в учете в верном периоде. Грамотный подход защитит вашу компанию от претензий и позволит использовать все законные возможности для оптимизации затрат.
Эту информацию нашла в подписке Клерк.Премиум. Также, Клерк.Премиум - это полезная и структурированная информация, курсы, вебинары и разборы кейсов экспертами. Рекоменду.
Начать дискуссию