Личный опыт. Как мы с мужем ушли в убыток на маркетплейсе

В какой-то прекрасный (хотя хочется сказать — не очень) момент мы с мужем решили попробовать себя на маркетплейсах. Мысль пришла в стиле «все торгуют, и мы попробуем».

Целью стали продажи воска — пчелиного, который мы начали перекупать у соседа, занимающегося пчелами, и свечи из вощины. Последнее сейчас на пике популярности, как психологическая поддержка/очищение чакр и прочее.

Единственное, что мы не учли — чтобы действительно заработать, нужно пахать, пахать и пахать, и если нет какой-никакой финансовой подушки или еще нескольких рук в помощь, то идея полный швах с самого начала.

Во-первых, мы закупились всем, чем нужно, но не учли, что на товары нужна будет сопроводительная документация, а именно — отказное письмо, которое нужно предоставить на маркетплейсе. А чтобы его сделать — пожалуйте около 10.000 по скромным подсчетам, это если попадется грамотный человек. В иных случаях может доходить и до 50.000. Дальше — больше.

Нужно перед загрузкой на маркетплейс высчитать среднюю стоимость товара и то, сколько те же Озон и WB берут за размещение на своей площадке, доставку, рекламу и прочее. А еще учитывайте, что в какой-то момент маркетплейсы будут выставлять товары на распродажи, компенсируя вам знатно упавшие цены всего лишь бонусными баллами. При этом, как только вам капнет заказ, нужно успеть упаковать его и либо привезти на склад, либо в ближайший пункт выдачи в определенное время, иначе штраф.

Фактически, вы получаете какой-то свой маленький процент, а выполняете почти всю работу, не считая доставки (это если товары держите дома, а не оплачиваете хранение на складе). Сюда же идут возвраты, брак и прочее — товар просто катается за ваш счет. Как шутил муж — ну хоть страну посмотрит вместо нас.

В общем и целом, мы так еще немного помыкались. А когда поняли, что отдали больше, чем заработали, просто создали свою группу с товарами, пиаримся в соцсетях и радуемся жизни, как говорится. По крайней мере, за эти свои мелкие ошибки в рекламе не платим чужому дяде, а обжигаемся сами.