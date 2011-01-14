Заглянем в ближайшее налоговое будущее

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Большинство поправок в налоговом законодательстве имеют свою предысторию — о том, что они готовятся, можно узнать задолго до разработки, утверждения и вступления в силу соответствующих нормативных актов. В первую очередь стоит обратить внимание на налоговую политику государства на ближайшую перспективу. Последний из этой серии документ — Основные направления налоговой политики РФ на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов. Предлагаем читателю вместе ознакомиться с проектом документа, размещенным на сайте финансового ведомства.

О налоговой нагрузке в Российской Федерации

Это один из важных макроэкономических показателей, характеризующий налоговую политику государства. Финансовое ведомство постоянно проводит мониторинг уровня налоговой нагрузки. Результаты его анализа показывают, что налоговые доходы бюджетной системы (рассчитываемые как сумма поступлений всех налогов и сборов, таможенных пошлин, страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и прочих налоговых платежей) в доле ВВП на протяжении последних четыре лет оставались примерно на одном уровне (изменяясь в диапазоне 31 — 32% ВВП).

При анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в Российской Федерации традиционно выделяются нефтегазовые доходы — НДПИ и вывозные таможенные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты), поскольку в России по-прежнему существенную долю доходов бюджета составляют доходы от этих источников. Средний уровень прочих сборов, таких как государственные пошлины, и неналоговых платежей, уплачиваемых организациями и предпринимателями в бюджеты бюджетной системы страны, составляет менее 1% ВВП.

К сведению В целях снижения административной нагрузки на бизнес будет проведен анализ всех неналоговых платежей на предмет выявления платежей, имеющих налоговую природу, с последующим перенесением основ правового регулирования таких платежей в НК РФ.

Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) предложено оценивать уровень фискальной нагрузки как соотношение суммы налоговых платежей (за вычетом налога на доходы физических лиц) в консолидированный бюджет, взносов во внебюджетные фонды РФ и страховых премий на обязательное страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов в разрезе видов экономической деятельности. Особенностью данного подхода в том, что оценивается доля налоговых платежей в доходах организаций по видам экономической деятельности. Тем самым выявляется, на какие отрасли больше и на какие меньше остальных приходится уплаченных в бюджетную систему РФ налогов.

Нетрудно догадаться, кто лидирует в пополнении бюджета: с большим отрывом добыча полезных ископаемых, далее идут обрабатывающие производства, поставка энергоресурсов (энергии, газа, воды). Также не последний вклад в бюджет делают транспорт и связь, финансовая деятельность, образование. Согласно расчетам, подготовленным в соответствии с методикой РСПП, налоговая нагрузка в 2014 году выросла в целом по экономике по сравнению с уровнем 2008 — 2009 годов. Несмотря на это, в разрезе видов экономической деятельности движение было разнонаправленным. Так, налоговая нагрузка снизилась в рыболовстве и рыбоводстве, обрабатывающих производствах, гостиницах и ресторанах, финансовой деятельности, здравоохранении и сфере предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг.

У предложенной РСПП методики есть один недостаток. Полученные при ее применении результаты не позволяют сопоставить их с показателями других стран и международных организаций, к примеру, со странами ОЭСР, ЕАЭС.

Фискальное стимулирование добычи нефти

Казалось бы, о каком стимулировании может идти речь в условиях низких цен на нефть и нефтепродукты? Превышение предложения над спросом тормозит развитие добычи углеводородов. Однако финансовое ведомство с оптимизмом смотрит в будущее. В целях стимулирования разработки новых месторождений и рационального недропользования оно предлагает предусмотреть введение новой системы налогообложения (НДД) для пилотных объектов, включающих как новые, так и зрелые месторождения. Новая система предполагает снижение суммарной величины налогов, зависящих от валовых показателей (НДПИ на нефть и таможенная пошлина на нефть), и введение налогообложения дополнительного дохода от добычи. В результате обеспечивается бóльшая гибкость налогообложения за счет зависимости величины налогов от экономического результата разработки запасов.

Налоговую базу НДД предлагается определять как расчетные доходы от добычи углеводородного сырья за вычетом эксплуатационных и капитальных расходов на разработку месторождений; налоговую ставку установить в размере 50%. НДД будет уменьшать базу налога на прибыль организаций, в остальном сохраняется действующий порядок исчисления этого налога. Не исключена и минимизация налогообложения в части завышения вычитаемых из налоговой базы затрат.

Чтобы не произошло минимизации налогообложения, вычитаемые расходы для зрелых месторождений будут ограничены определенной величиной (около 10 тыс. руб. на тонну добытого углеводородного сырья), индексируемой с учетом инфляции. В зависимости от результатов по внедрению НДД на пилотных проектах будет приниматься решение о корректировке его применения.

Изменения в налогообложении природных ресурсов

Прежде всего, требуется уточнение понятийного аппарата Налогового кодекса в части определения термина «участок недр». Его следует определить как блок недр (с ограничением по глубине или без такого ограничения), пространственные границы которого ограничены географическими координатами угловых точек в соответствии с лицензией на право пользования недрами, включая все входящие в него горные и геологические отводы. Напоминаем, объектом обложения НДПИ являются полезные ископаемые, добытые на участке недр. Поэтому уточнение данного понятия поможет налогоплательщику определиться с объектом налогообложения.

В целях сокращения дефицита бюджета предлагается увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в период 2017 — 2019 годов посредством уточнения порядка расчета ставки НДПИ в отношении нефти — дополнения формулы ее расчета новым слагаемым. Но такое увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в долгосрочной перспективе формирует вероятность резкого снижения темпов добычи нефти в традиционных регионах нефтедобычи (Западная Сибирь, Республика Коми). Значительный объем запасов нефти в местах с развитой инфраструктурой, готовой производственной базой может оказаться не вовлеченным в промышленный оборот.

В связи с этим разрабатывается альтернативный механизм обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета, не предполагающий увеличения фискальной нагрузки на добычу нефти. В частности, речь идет о возможности изменения системы налогообложения добычи и переработки нефти, а также экспорта нефти и нефтепродуктов после завершения налогового маневра в 2017 году. Среди вариантов дальнейшей реформы рассматривается поэтапная отмена экспортных пошлин на нефтепродукты с одновременным увеличением ставок НДПИ на нефть и корректировкой системы акцизов на нефтепродукты. Цель — уход от использования таможенных пошлин для не свойственных им функций по изъятию нефтяной «ренты» и субсидирования нефтеперерабатывающей промышленности.

Вместо таможенной субсидии в сфере нефтепереработки предполагается введение компенсационного механизма «отрицательных» акцизов на нефть, который должен обеспечить надежность поставок качественных товарных нефтепродуктов на внутренний рынок и повышение эффективности переработки нефти. При этом источниками дополнительных доходов федерального бюджета станут увеличившиеся поступления от НДПИ на нефть, а также отказ от предоставления нефтяной таможенной субсидии в рамках ЕАЭС.

Не забыты авторами налоговой политики монополисты. Для них предлагается внести изменения в формулу расчета базового значения единицы условного топлива, используемого при определении ставки НДПИ при добыче горючего природного газа и газового конденсата. Изменения направлены на увеличение ставки НДПИ при добыче природного газа исключительно для компаний, являющихся собственниками объектов единой системы газоснабжения и аффилированными с ними организациями.

К сведению Независимо от законодательных инициатив продолжится мониторинг применения действующего механизма налогообложения добычи нефти, газового конденсата и горючего природного газа, в том числе на новых морских месторождениях, и анализ целесообразности передачи региональным органам власти полномочий по установлению ставок НДПИ и оценке налоговой базы по видам полезных ископаемых.

Тенденции в акцизном налогообложении

Акцизы, как и НДПИ, являются одним из основных источников наполнения бюджета. Причем речь идет не только о федеральном, но и о региональных бюджетах. В целях обеспечения их сбалансированности предусматривается увеличение в два раза ставок акциза: с 9 до 18 руб. в отношении вин (за исключением игристых вин (шампанских), фруктовых вин, винных напитков) и с 5 до 10 руб. в отношении вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (за исключением игристых вин (шампанских)).

В целях выравнивания условий налогообложения различных видов продукции табачной индустрии предлагается включить в перечень подакцизных товаров электронные системы доставки никотина одноразового использования (со ставкой акциза 40 руб. за 1 шт.) и никотиносодержащую жидкость, используемую в многоразовых электронных системах доставки никотина (со ставкой акциза 10 руб. за 1 мл). Также будет признаваться подакцизным товаром табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, установив ставку акциза 4 800 руб. за 1 кг. Аналогичную ставку акциза установят на табак трубочный, курительный, жевательный, нюхательный, кальянный. Проще говоря, новые виды табачных изделий охватят акцизным обложением.

Обратите внимание В целях сокращения дефицита бюджета специфические ставки акциза на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предполагается увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 — 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году.

А еще авторы налоговой политики хотят «прикрыть» один из способов налоговой минимизации. Сложилась следующая многолетняя практика: налогоплательщики, зная о предстоящем с очередного года повышении ставок акциза, формируют в конце года значительные запасы готовой подакцизной продукции, при производстве которой акциз уплачивается по ставкам текущего года. Такое манипулирование запасами готовой продукции, которое в силу низкой стоимости хранения на единицу продукции возможно именно в табачной отрасли, приводит к снижению доходов бюджетной системы. Противодействием таким манипуляциям станет введение повышающего коэффициента при расчете акциза в отношении сигарет и папирос, объем реализации которых превышает их среднемесячный объем продаж.

Остается добавить, что в целях финансового обеспечения дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры будут проиндексированы акцизы на нефтепродукты (автомобильный бензин, дизельное топливо). Причем рост ставок акцизов на моторное топливо в 2018 — 2019 годах не должен превысить прогнозируемые уровни инфляции в эти годы. Как будет на самом деле, покажет время.

Косвенное налогообложение не останется без внимания

Хотя объектом НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, авторы налоговой политики уделяют внимание косвенному налогообложению, выходящему за рамки национальной юрисдикции. Так с учетом опыта взимания НДС с контента, реализуемого в Российской Федерации зарубежными интернет-площадками , будут внесены изменения в законодательство о налогах и сборах, направленные на взимание в Российской Федерации НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским физическим лицам с использованием интернет-площадок .

В целях создания стимулов для роста товарооборота российских розничных сетей, реализующих потребительские товары, будет внедряться механизм для возврата иностранным физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими при приобретении товаров в период временного пребывания в России. Не обойтись в этом случае без эффективного механизма прослеживаемости соответствующих товаров, которым будут присваиваться уникальные классификационные признаки (номер декларации на товары, порядковый номер товара в декларации на товары, наименование товара и его классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС, количество единиц товара и пр.). Не исключено, что придется дополнить соответствующими показателями состав показателей счетов-фактур , применяемых при расчетах по НДС.

Не менее важна проработка вопроса о возможности принятия законодательных мер, направленных на упрощение администрирования начисления НДС, полученного продавцом в составе авансового платежа, а также принятия к вычету у покупателя НДС, уплаченного в составе авансового платежа. Для сравнения: в отдельных зарубежным странах объектом косвенного налогообложения является исключительно реализация товаров (работ, услуг) и авансовые платежи партнеров на расчет налога не влияют. Будет ли когда-нибудь подобный порядок в России? В текущих условиях — вряд ли.

В прибыльном налогообложении тоже будут поправки

Авторы налоговой политики предлагают ограничить перенос убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, в размере не более 30% налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода, рассчитанной без учета переноса убытков прошлых лет. Ограничение срока переноса убытков десятью годами в таком случае будет отменено. Это приведет к тому, что организация будет копить убытки, не имея возможности полностью за счет них снизить налоговые обязательства.

К сведению В целях повышения эффективности регулирования консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) в 2017 году будет продолжен мониторинг результатов применения данного инструмента, по результатам которого предполагается выработка предложений, направленных на совершенствование его механизма, в том числе на сглаживание эффекта действия КГН на устойчивость региональных бюджетов.

Возможно, изменится существующее соотношение ставок налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ, если законодатели установят для налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, ставку 3%, в бюджеты субъектов РФ — 17%. Полученные таким образом дополнительные доходы федерального бюджета будут направлены на поддержку наименее обеспеченных регионов.

Кроме этого, в целях развития экономического потенциала Дальневосточного региона, что согласно Посланию Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 является важнейшим национальным приоритетом, предлагается предоставить налогоплательщикам, создающим в регионе объекты внешней инфраструктуры, льготы по налогу на прибыль. Льготы предлагается предоставить (на основании закона субъекта РФ) в виде налогового вычета (снижения налоговой ставки) из сумм исчисленных налогов в размере, не превышающем суммы инвестиций на создание этих объектов. Основные параметры налогового вычета (пониженной налоговой ставки) будут устанавливать региональные законодатели, вводящие на своей территории такую преференцию по «прибыльному» налогообложению.

Несколько слов и о местных бюджетах

В условиях непростой экономической ситуации чиновникам на местах становится сложнее исполнять свои обязательства перед гражданами. Поэтому их федеральные коллеги планируют поэтапную отмену действующих налоговых льгот, установленных на федеральном уровне, по региональным и местным налогам, с передачей соответствующих полномочий на региональный (местный) уровень.

Действующие федеральные налоговые льготы по региональным и местным налогам будут распределены на три категории в зависимости от срока их обязательного применения субъектами РФ на своей территории: обязательные к предоставлению на всей территории РФ в течение пяти лет, трех лет и одного года. По истечении периода действия обязательного применения льготы региональные власти получат право самостоятельно принимать решение о предоставлении на своей территории соответствующей налоговой льготы или об отказе от нее.

В частности, в отношении льготы по налогу на имущество организаций в части имущества, используемого при осуществлении деятельности по разработке морских месторождений углеводородного сырья в Каспийском море, предлагается установить срок ее применения один год (2017) с последующей передачей полномочий по ее установлению на региональный уровень. Также с 2018 года предлагается отказаться от льготы по налогу на имущество в части движимого имущества, установленной на федеральном уровне.

На заметку В целях вовлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства, которые поставлены на кадастровый учет и в отношении которых осуществлена кадастровая оценка, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном порядке, прорабатывается вопрос законодательного закрепления обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении таких объектов за собственниками земельных участков, на которых объекты расположены.

А еще авторы налоговой политики планируют использовать правило «двух ключей» для отдельных видов льгот и преференций, установленных по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. Предполагается применять эти льготы (по аналогии с пониженными ставками налога на прибыль организаций в связи с осуществлением инвестиционных проектов) лишь в случае принятия соответствующего решения региональными властями (второй «ключ»). Иначе предусмотренная федеральным законодателем преференция так и останется не более чем теорией.

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Рассмотрены наиболее интересные для промышленных предприятий новеллы проекта налоговой политики государства на ближайшие три года. Нужно понимать, что основополагающие цели при разработке основных направлений налоговой политики — обеспечение стабильного развития российской экономики, предотвращение ухудшения финансового положения граждан России. Общие контуры сформированной к настоящему моменту налоговой системы останутся без изменений, однако с учетом складывающей экономической ситуации и состояния бюджетной системы налоговые инициативы, намеченные к реализации в 2017 — 2019 годах, равно как и иные параметры налоговой системы (включая взносы на обязательное государственное социальное страхование), могут быть скорректированы в 2018 году при определении налоговой политики на 2019 и последующие годы.

Не всем инициативам финансового ведомства суждено сбыться, но отдельные предложения рано или поздно будут претворены в жизнь, и читателям следует быть к этому готовыми. В свою очередь, редакция журнала постарается осветить грядущие перемены налогового законодательства, небезынтересные работникам промышленных предприятий.