Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном больничном

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Сегодня на дневном пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Поправки к законопроекту (если они будут), должны быть представлены в тридцатидневный срок.

О проекте мы подробно писали в новости о внесении документа в Госдуму.