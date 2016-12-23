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В Татарстане в 2016 году проведено больше тысячи заседаний зарплатных комиссий

23.12.16 13:19
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Управление ФНС по Татарстану отчиталось за работу по легализации налоговой базы по НДФЛ.

За 11 месяцев 2016 года налоговыми органами республики проведено 1 018 заседаний комиссий, на которых заслушано 6 564 налогоплательщика, из них:

  • 1 364 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже минимального  размера оплаты труда, в результате проведенной работы увеличили заработную плату 1 133 налогоплательщиков (83,1% от заслушанных);
  •  554 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума в РТ, увеличили заработную плату 448 налогоплательщиков (80,9%);
  •  648 налогоплательщиков, выплачивающих  заработную плату ниже минимального потребительского бюджета, увеличили заработную плату 624 налогоплательщика (96,3%);
  • 177  налогоплательщиков,  выплачивающих  заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, увеличили заработную плату  175  налогоплательщиков (98,9%);
  • 312 индивидуальных предпринимателей, заявивших налоговый вычет в размере  более 95%  от общей суммы полученного дохода, уточнили налоговый вычет  262 ИП (84,0%);
  • 399 налогоплательщиков, не исчисляющих НДФЛ, при наличии выручки от реализации продукции за аналогичный отчетный период  -  исчислили и уплатили НДФЛ – 314 налогоплательщиков (78,7%);
  • 564  налоговых агента,  снизивших поступление НДФЛ в текущем периоде по сравнению с предыдущим – увеличили поступление НДФЛ  546 налоговых агентов (96,8%);
  • 2 391  налогоплательщик,  имеющий задолженность по НДФЛ - погасили задолженность 2 043 налогоплательщика (85,5%);
  • рассмотрено по иным критериям 155 налогоплательщиков.


В результате работы комиссий дополнительные поступления НДФЛ (с учетом  погашения ранее возникшей задолженности) составили  615,8 млн. рублей,  что на 95,8 млн. руб. (или 18,4%)  больше, чем за аналогичный период прошлого года  (2015 – 520,0 млн.руб.),  в  том числе без учета погашения задолженности  - 164,7 млн. руб., что на 55,2  млн. руб. (или 50,4%)  больше, чем за аналогичный период прошлого года  (2015 – 109,5 млн.руб.).

Проведено 141  выездная налоговая проверка, сумма доначисленного  НДФЛ составила 536,0  млн. руб. Взыскано по результатам ВНП  -  415,7  млн. рублей.

«Конвертные» выплаты выявлены у  38 налогоплательщиков - налоговых агентов на сумму  31,3 млн. руб.,  что в 8,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 - 3,7 млн. руб.), доначислен  НДФЛ в сумме 5,3 млн.руб.,  что в 7,5 раз  больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 – 0,7 млн. руб.)

Кроме того, налоговые органы республики принимают участие в работе межведомственных комиссий, созданных во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан, а также  направляют материалы по проблемным налогоплательщикам, выплачивающим заработную плату ниже социальных минимумов, по налогоплательщикам, не уплачивающим НДФЛ при наличии выручки от реализации продукции,  а также при наличии  2-ух и более торговых точек или 2-ух и более зарегистрированных ККМ и другим показателям.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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