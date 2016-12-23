В Татарстане в 2016 году проведено больше тысячи заседаний зарплатных комиссий

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Управление ФНС по Татарстану отчиталось за работу по легализации налоговой базы по НДФЛ.

За 11 месяцев 2016 года налоговыми органами республики проведено 1 018 заседаний комиссий, на которых заслушано 6 564 налогоплательщика, из них:

1 364 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, в результате проведенной работы увеличили заработную плату 1 133 налогоплательщиков (83,1% от заслушанных);

554 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума в РТ, увеличили заработную плату 448 налогоплательщиков (80,9%);

648 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального потребительского бюджета, увеличили заработную плату 624 налогоплательщика (96,3%);

177 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, увеличили заработную плату 175 налогоплательщиков (98,9%);

312 индивидуальных предпринимателей, заявивших налоговый вычет в размере более 95% от общей суммы полученного дохода, уточнили налоговый вычет 262 ИП (84,0%);

399 налогоплательщиков, не исчисляющих НДФЛ, при наличии выручки от реализации продукции за аналогичный отчетный период - исчислили и уплатили НДФЛ – 314 налогоплательщиков (78,7%);

564 налоговых агента, снизивших поступление НДФЛ в текущем периоде по сравнению с предыдущим – увеличили поступление НДФЛ 546 налоговых агентов (96,8%);

2 391 налогоплательщик, имеющий задолженность по НДФЛ - погасили задолженность 2 043 налогоплательщика (85,5%);

рассмотрено по иным критериям 155 налогоплательщиков.



В результате работы комиссий дополнительные поступления НДФЛ (с учетом погашения ранее возникшей задолженности) составили 615,8 млн. рублей, что на 95,8 млн. руб. (или 18,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 – 520,0 млн.руб.), в том числе без учета погашения задолженности - 164,7 млн. руб., что на 55,2 млн. руб. (или 50,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 – 109,5 млн.руб.).



Проведено 141 выездная налоговая проверка, сумма доначисленного НДФЛ составила 536,0 млн. руб. Взыскано по результатам ВНП - 415,7 млн. рублей.



«Конвертные» выплаты выявлены у 38 налогоплательщиков - налоговых агентов на сумму 31,3 млн. руб., что в 8,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 - 3,7 млн. руб.), доначислен НДФЛ в сумме 5,3 млн.руб., что в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 – 0,7 млн. руб.)



Кроме того, налоговые органы республики принимают участие в работе межведомственных комиссий, созданных во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан, а также направляют материалы по проблемным налогоплательщикам, выплачивающим заработную плату ниже социальных минимумов, по налогоплательщикам, не уплачивающим НДФЛ при наличии выручки от реализации продукции, а также при наличии 2-ух и более торговых точек или 2-ух и более зарегистрированных ККМ и другим показателям.