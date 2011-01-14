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В Липецкой области более 27 тысяч граждан выведены из «серых схем» оплаты труда

27.12.16 10:12
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Борьба с неформальной занятостью является одной из важных задач Отделения ПФР по Липецкой области в части защиты прав и законных интересов конкретного человека и ведется на межведомственном уровне.

По результатам совместной работы Отделения пенсионного фонда по Липецкой области, Управления труда и занятости региона, налоговой службы и региональных органов власти, из представителей которых были созданы комиссии по легализации неформальной занятости, сумма страховых взносов, дополнительно поступившая в бюджет ОПФР в 3 квартале 2016 года, составила более 167 млн. рублей. Данные суммы страховых взносов начислены в отношении более 27 тысяч застрахованных лиц, легализованных с декабря 2014 года.

В региональном отделении ПФР напомнили, что неформальная занятость, а значит и выплата «серой» заработной платы, влечет за собой не только нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста. От размера официальной заработной платы напрямую зависит размер будущей пенсии работающих граждан, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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