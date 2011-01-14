В Липецкой области более 27 тысяч граждан выведены из «серых схем» оплаты труда

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Борьба с неформальной занятостью является одной из важных задач Отделения ПФР по Липецкой области в части защиты прав и законных интересов конкретного человека и ведется на межведомственном уровне.

По результатам совместной работы Отделения пенсионного фонда по Липецкой области, Управления труда и занятости региона, налоговой службы и региональных органов власти, из представителей которых были созданы комиссии по легализации неформальной занятости, сумма страховых взносов, дополнительно поступившая в бюджет ОПФР в 3 квартале 2016 года, составила более 167 млн. рублей. Данные суммы страховых взносов начислены в отношении более 27 тысяч застрахованных лиц, легализованных с декабря 2014 года.

В региональном отделении ПФР напомнили, что неформальная занятость, а значит и выплата «серой» заработной платы, влечет за собой не только нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста. От размера официальной заработной платы напрямую зависит размер будущей пенсии работающих граждан, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.