Материальную помощь при рождении ребенка можно не отражать в 6-НДФЛ

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На основании пункта 8 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ суммы единовременных выплат, осуществляемых работодателями работникам при рождении ребенка, выплачиваемых в течение первого года после рождения, но не более 50 тыс. рублей на каждого ребенка.

В этой связи работодатель вправе не отражать в расчете по форме 6-НДФЛ доход работника в виде единовременной материальной помощи при рождении ребенка в течение первого года после рождения ребенка в размере, не превышающем 50 000 рублей. В случае если размер указанного дохода, выплачиваемого в налоговом периоде, превысит 50 000 рублей, данный доход подлежит отражению в расчете по форме 6-НДФЛ.

Вместе с тем если организация, выплачивающая работнику материальную помощь при рождении ребенка отразила данный доход в расчете по форме 6-НДФЛ, то организация может отразить такой доход в сведениях по форме 2-НДФЛ.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/24064@ от 15.12.2016.