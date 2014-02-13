Клерк.Ру
 

Не позднее 1 марта работодатели обязаны сообщить о неудержанных суммах НДФЛ

03.02.17 11:18
Просмотров: 

При невозможности в течение года удержать из выплачиваемых физическим лицам доходов налог налоговый агент обязан письменно сообщить об этом в налоговый орган, а также налогоплательщику – физическому лицу. Такое требование содержится в п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ,.

Направить оба сообщения необходимо не позднее 1 марта следующего года, то есть за 2016 год не позднее 01 марта 2017 года, по форме 2-НДФЛ с признаком «2». В сообщении указываются суммы дохода, с которых не удержан налог, и сумма неудержанного налога.

 ИФНС России по г.Архангельску предлагает налоговым агентам при направлении в адрес граждан сообщений о невозможности удержать налог обращать их внимание на изменение законодательства в части отмены самостоятельного декларирования доходов, с которых налог не удержан или удержан не полностью.

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ с 2017 года физические лица, с доходов которых налог не удержан или не полностью удержан налоговым агентом при выплате, будут уплачивать недостающую сумму на основании налогового уведомления, формируемого налоговым органом.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтеру
 
Как сделать расчет НДФЛ за 2016 год. Сроки, штрафы, примеры
 
Бухгалтерские новости
 
До 1 декабря продлен срок уплаты НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 