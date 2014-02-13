Не позднее 1 марта работодатели обязаны сообщить о неудержанных суммах НДФЛ

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При невозможности в течение года удержать из выплачиваемых физическим лицам доходов налог налоговый агент обязан письменно сообщить об этом в налоговый орган, а также налогоплательщику – физическому лицу. Такое требование содержится в п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ,.



Направить оба сообщения необходимо не позднее 1 марта следующего года, то есть за 2016 год не позднее 01 марта 2017 года, по форме 2-НДФЛ с признаком «2». В сообщении указываются суммы дохода, с которых не удержан налог, и сумма неудержанного налога.



ИФНС России по г.Архангельску предлагает налоговым агентам при направлении в адрес граждан сообщений о невозможности удержать налог обращать их внимание на изменение законодательства в части отмены самостоятельного декларирования доходов, с которых налог не удержан или удержан не полностью.



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ с 2017 года физические лица, с доходов которых налог не удержан или не полностью удержан налоговым агентом при выплате, будут уплачивать недостающую сумму на основании налогового уведомления, формируемого налоговым органом.