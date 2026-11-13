Клерк.Система — готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

Новости Системы

Сегодня

Вчера

11 ноября

Введут ли прогрессивный налог на всю недвижимость гражданина: оценка экспертов рынка

Тему подняли на вебинаре кредитного агентства «Эксперт РА». По мнению участников, появление такого налога — логичный шаг со стороны властей, который поможет закрыть разрыв между ценами на новостройки и «вторчику».

9 0

10 ноября

9 ноября

6 ноября

Дайджест недели: 30.10 — 05.11

Собрали 21 материал, которые вышли в Клерк.Системе с 30 октября по 5 ноября 2026 г. В подборке — налоговый контроль, изменения 2027 года, страховые взносы, маркировка, импорт в 1С, работа с маркетплейсами и практические разборы для бухгалтеров.

7 0
ГлавнаяПодписка