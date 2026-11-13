Клерк.Система — готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день
Новости Системы
Сегодня
Мы добавили отдельные каталоги бухгалтерских стандартов и кодексов. Теперь вы можете быстро находить нужные документы, не тратя время на поиск по общей базе.
Вчера
11 ноября
Тему подняли на вебинаре кредитного агентства «Эксперт РА». По мнению участников, появление такого налога — логичный шаг со стороны властей, который поможет закрыть разрыв между ценами на новостройки и «вторчику».
10 ноября
9 ноября
Это важно для производителей, которые подтверждают происхождение лекарств для применения мер промышленной поддержки и участия в отдельных госзакупках.
Изменилась форма заявления и способы информирования заявителя.
Какие документы предоставить уволенным из-за ликвидации организации и студенткам-очницам.
Также уточнят формулировки об обороне и безопасности.
В этот день вступят в силу изменения в ст. 51 и 57 БК РФ.
Лимиты УСН вырастут до 518,85 млн рублей.
Общая сумма штрафов за нарушения превысила 600 млн рублей.
6 ноября
Собрали 21 материал, которые вышли в Клерк.Системе с 30 октября по 5 ноября 2026 г. В подборке — налоговый контроль, изменения 2027 года, страховые взносы, маркировка, импорт в 1С, работа с маркетплейсами и практические разборы для бухгалтеров.
Автоперевод затронет тех, кто не выбрал негосударственный пенсионный фонд или частную управляющую компанию, и тех, чьи накопления уже в НПФ.
Разрешен объем 18,9 млн тонн, квоты начнут действовать с 1 декабря 2026 года.