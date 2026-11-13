Собрали 21 материал, которые вышли в Клерк.Системе с 30 октября по 5 ноября 2026 г. В подборке — налоговый контроль, изменения 2027 года, страховые взносы, маркировка, импорт в 1С, работа с маркетплейсами и практические разборы для бухгалтеров.