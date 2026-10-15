Основные тезисы Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» — с учетом положений, которые вступают в силу в июле.

С 1 июля 2027 года в России запретят P2P-сделки: торговлю криптовалютой между физлицами. Такие правила установлены Федеральным законом от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах».

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Что нужно знать:

1. Покупать и продавать криптовалюту придется через посредников. Резиденты РФ, которые не организуют обращение цифровых валют, смогут совершать сделки с ними только через организаторов обращения цифровых валют или напрямую с ними. Для отдельных категорий покупателей предусмотрено тестирование — проверка знаний и понимания рисков перед покупкой криптовалюты через посредника (ст. 30, ст. 31 и ст. 32 Закона № 282-ФЗ).

2. Банки будут отказывать в отдельных переводах, связанных с незаконной организацией обращения криптовалюты. С 1 июля 2027 года банки должны будут отказывать в переводах при наличии предусмотренных законом оснований, если получатель организует обращение цифровых валют без соответствующих полномочий. Это не означает запрета на все банковские переводы между физлицами (ст. 21 Закона № 282-ФЗ).

3. Расплачиваться криптовалютой за товары и услуги в России по общему правилу по-прежнему нельзя. Исключения предусмотрены для отдельных операций, в том числе расчетов по внешнеторговым договорам между резидентами и нерезидентами, оплаты комиссий внутри информационных систем и расчетов за ценные бумаги, цифровые валюты и цифровые права при соблюдении требований закона (ч. 6 и ч. 7 ст. 1 Закона № 282-ФЗ).