Клерк.Ру
 

Крупнейшие компании Великобритании не пожелали публиковать данные о зарплатах

16.02.17 16:14
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Ряд крупнейших британских компаний отказываются обнародовать данные о соотношении зарплаты CEO и средней оплаты труда по компании, несмотря на призывы инвесторов и властей сделать это.

Четыре из 16 компаний, опрошенных Bloomberg, сообщили, что не собираются публиковать такие данные. Этими компаниями стали производители лекарств GlaxoSmithKline и AstraZeneca, страховщик Aviva Plc и горнодобыващая Anglo American Plc; все они входят в расчет фондового индекса FTSE 100.

Инвесторы, призывающие публиковать информацию о разнице между средней зарплатой в компании и окладом гендиректора, утверждают, что эта мера поможет вернуть доверие к компаниям во времена роста неравенства доходов и популярности антиглобалистских настроений. Вместе с тем противники отмечают, что этот показатель может быть обманчивым, особенно в случае международных компаний, у которых есть сотрудники во многих странах мира.

Согласно правительственным данным, глава компании из индекса FTSE 100 в 2015 году в среднем зарабатывал в 128 раз больше, чем рядовой сотрудник пишет Интерфакс. В 1998 году отношение составляло 1 к 47.

Средний размер зарплаты CEO вырос за указанный период с 1 млн фунтов до 4,3 млн фунтов ($5,4 млн).

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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