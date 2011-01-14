Крупнейшие налогоплательщики сдают 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в территориальные налоговые органы

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ФНС в связи с передачей администрирования НДФЛ межрегиональными (межрайонными) инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в территориальные налоговые органы разработала ряд поручений.

В частности, МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам обязаны информировать налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших о необходимости представления отчетности по НДФЛ (формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ) начиная с отчетности за 2016 год в территориальные налоговые органы.

Кроме того, МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам обязаны передать в течение января 2017 года в соответствии со сформированным графиком пакет документов, в том числе закрытые по состоянию на 01.01.2017 карточки "РСБ" по НДФЛ.

Весь список поручений перечислен в письме ФНС № БС-4-11/24349@ от 19.12.2016.