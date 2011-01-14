В последние дни декабря Сбербанк не принимал от ИП платежи в ПФР

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Как известно, с 01.01.2017 поменялись КБК по страховым взносам, что связано со сменой администратора. До конца прошлого года действовали старые КБК.

Некоторые предприниматели, до последнего оттягивающие момент уплаты взносов, были обескуражены, когда в совершении платежа им было отказано.

Давняя читательница нашего форума рассказала, что 30.12.2016 она так и не смогла оплатить через Сбербанк взносы в ПФР, так как с этой даты платежи в адрес старого администратора взносов уже не принимались.

прихожу в Сбербанк заплатить взнос на ОПС за ИП (ИП еле-еле наскреб денег и платит в этом году только для уменьшения ЕНВД), а платеж НЕ ПРОХОДИТ!!! Ладно, я приезжаю домой и пытаюсь заплатить с карты, чтобы человека не подводить-и на тебе: СБОЛ пишет-Платеж необходимо принимать по реквизитам ФНС (по федеральной услуге, в меню)!!!

В Сбербанке операционистка сказала, что уже с утра платежи в ПФ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ по таким реквизитам.

Вот это, вообще, КАК??? Я так понимаю, они "подготовились" в 2017 году, чтобы 9 января принимать уже по-новому, но сейчас-то еще 2016

- Fraxine

Еще одной участнице обсуждения все же удалось заплатить взносы 31 декабря, но учтет ли этот платеж ПФР, она не уверена.

ночью 31.12 через Сбербанк Онлайн платежи ушли по старым КБК за взносы ПФР, ОМС и переплату 1% в ПФР.

Только куда ушли и куда придут в 2017г неизвестно...



в январе буду проверять и бегать доказывать оплату в 2016((

хочется налоговый вычет за 2016г

- uhti

Напомним, ранее на нашем форуме активно обсуждалась тема зачисления на лицевые счета налогов и взносов, уплаченных через систему Сбербанк Онлайн. Предпринимателю только после многомесячной переписки и телефонных звонков удалось доказать налоговикам, что налог уплачен своевременно и штраф неправомерен.

С читателями нашего сайта ИП поделился образцом письма, которое он направлял в ИФНС, требуя учесть его платежи той датой, когда они фактически были уплачены.

Возможно его опыт пригодится и тем ИП, которые совершили платеж в ПФР в последний день минувшего года.

Обсуждение происходит в теме форума «Сбербанк УЖЕ не принимает платежи на ОПС».