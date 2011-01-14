Клерк.Ру
 

В последние дни декабря Сбербанк не принимал от ИП платежи в ПФР

09.01.17 13:17
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Как известно, с 01.01.2017 поменялись КБК по страховым взносам, что связано со сменой администратора. До конца прошлого года действовали старые КБК.

Некоторые предприниматели, до последнего оттягивающие момент уплаты взносов, были обескуражены, когда в совершении платежа им было отказано.

Давняя читательница нашего форума рассказала, что 30.12.2016 она так и не смогла оплатить через Сбербанк взносы в ПФР, так как с этой даты платежи в адрес старого администратора взносов уже не принимались.

прихожу в Сбербанк заплатить взнос на ОПС за ИП (ИП еле-еле наскреб денег и платит в этом году только для уменьшения ЕНВД), а платеж НЕ ПРОХОДИТ!!! Ладно, я приезжаю домой и пытаюсь заплатить с карты, чтобы человека не подводить-и на тебе: СБОЛ пишет-Платеж необходимо принимать по реквизитам ФНС (по федеральной услуге, в меню)!!!
В Сбербанке операционистка сказала, что уже с утра платежи в ПФ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ по таким реквизитам.
Вот это, вообще, КАК??? Я так понимаю, они "подготовились" в 2017 году, чтобы 9 января принимать уже по-новому, но сейчас-то еще 2016
- Fraxine

Еще одной участнице обсуждения все же удалось заплатить взносы 31 декабря, но учтет ли этот платеж ПФР, она не уверена.

ночью 31.12 через Сбербанк Онлайн платежи ушли по старым КБК за взносы ПФР, ОМС и переплату 1% в ПФР.
Только куда ушли и куда придут в 2017г неизвестно...

в январе буду проверять и бегать доказывать оплату в 2016((
хочется налоговый вычет за 2016г
- uhti

Напомним, ранее на нашем форуме активно обсуждалась тема зачисления на лицевые счета налогов и взносов, уплаченных через систему Сбербанк Онлайн. Предпринимателю только после многомесячной переписки и телефонных звонков удалось доказать налоговикам, что налог уплачен своевременно и штраф неправомерен.

С читателями нашего сайта ИП поделился образцом письма, которое он направлял в ИФНС, требуя учесть его платежи той датой, когда они фактически были уплачены.

Возможно его опыт пригодится и тем ИП, которые совершили платеж в ПФР в последний день минувшего года.

Обсуждение происходит в теме форума «Сбербанк УЖЕ не принимает платежи на ОПС».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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10 мнений
Клерк
elena.ele111256
, Воскресенск
Ну, правильно в Сбербанке поступили. Чего до последнего тянуть, просто несерьезные ИПисты какие-то.
9 числа появились новые ОКВЭДы в первый рабочий день после праздника, о которых мало кто даже из опытных бухгалтеров знают на сегодня.Учтите, еще 3-ндфл в ИФНС будут только новый бланк принимать из версии 4.51. Не спите, замерзнете! 
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Аноним
У нас 30-го не принимались платежи наличкой в банкоматах и через операторов, скорее всего из-за того, что технически выписка по таким платежам проходит следующим раб днём, а это уже 09.01.17. По карте через банкомат всё прекрасно проходило.
бухгалтер в одном лице
Крысавица
То, что Сбер проводит списание средств со счёта клиента - неважно, что ФЛ - не фактической датой проведения операции, а когда ему заблагорассудится - это банковская системная ошибка. Это стыд и позор для такого крутого и суперсовременного банка, каким его преподносят в том числе бывшие первые лица государства. К чему все эти компьютерные системы, если они не дают главного - оперативности?!
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Аноним
, Москва

elena.ele111256, Вы писали:

Ну, правильно в Сбербанке поступили. Чего до последнего тянуть, просто несерьезные ИПисты какие-то.
9 числа появились новые ОКВЭДы в первый рабочий день после праздника, о которых мало кто даже из опытных бухгалтеров знают на сегодня.Учтите, еще 3-ндфл в ИФНС будут только новый бланк принимать из версии 4.51. Не спите, замерзнете! 

Если ИП на УСН 6%, и в последние дни декабря пришли деньги от покупателя, то когда еще платить 1% в ПФР, чтобы вычет получить? У меня тоже такая ситуация. Только я 29го успел оплатить. Конечно, это подстава со стороны сбера!

Клерк
elena.ele111256
, Воскресенск
1% платить по старым реквизитам кбк до 4 апреля,а Вам до сдачи декларации, думаю. Но в следующем квартле 2017г учтете-вычтите процент
<b>Модератор</b>
Над.К
на 1% кбк не предусмотрено пока!

Да и не будет предусмотрено. Потому что отдельный КБК по 1% никому не нужен.

инфо была, что до 4 апреля за 2016 год платится на кбк 18210202140061200160

Это не старый КБК, это новый КБК для платежей за 2016 год. 

Клерк
elena.ele111256
, Воскресенск

Самые большие изменения внесены в коды по страховым взносам. Обратите внимание, что КБК по уплате взносов за периоды до 1 января 2017 года отличаются от кодов, за периоды после этой даты. Т.е. при уплате взносов за декабрь 2016 года используются одни коды, а при уплате за январь 2017 года уже другие.При этом за совсем старые расчетные периоды могут быть совершенно другие КБК.

В таблице приведены основные коды для уплаты взносов. Остальные коды можно найти в полном списке КБК по страховым взносам.

Вид взносовВзносы, начисленные за периоды до 01.01.2017Взносы, начисленные за периоды после 01.01.2017
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование182 1 02 02010 06 1000160182 1 02 02010 06 1010 160
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством182 1 02 02090 07 1000160182 1 02 02090 07 1010 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование182 1 02 02101 08 1011160182 1 02 02101 08 1013 160
Фиксированные пенсионные взносы ИП (рассчитываемые от МРОТ)182 1 02 02140 06 1100160182 1 02 02140 06 1110 160
Фиксированные пенсионные  взносы ИП с дохода свыше 300 тыс.рублей (1%)182 1 02 02140 06 1200160отдельного КБК не предусмотрено
Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование182 1 02 02103 08 1011160182 1 02 02103 08 1013 160
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