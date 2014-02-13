Иностранцы с патентами не могут работать бухгалтерами и юристами в Ленинградской области

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Губернатор Ленинградской области постановлением от 01.02.2017 № 6-пг утвердил перечень видов деятельности, по которым запрещено привлечение на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Среди видов деятельности значится образование, транспортировка и хранение, деятельность в области права и бухучета и даже деятельность по обеспечению деятельности офиса.