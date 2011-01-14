Сигарета без «фильтра»

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С начала года на момент написания этого текста ЦБ отозвал 93 банковские лицензии. В канун Нового года Банки.ру проанализировал, как аудиторские компании, проверяющие российские банки, справляются с задачей заблаговременного выявления недобросовестных участников рынка.

Куда смотрит регулятор?

Подводя итоги уходящего года, можно смело утверждать, что для банковского сектора РФ он стал не менее тяжелым, чем предыдущие кризисные периоды, а некоторым банкам пришлось даже труднее. Как итог — 93 отозванные лицензии с начала 2016 года. После назначения Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России регулятор не сбавляет темпов очистки рынка от слабых и недобросовестных игроков. При этом размеры «дыр» в балансах лишившихся лицензии банков потрясают воображение: все чаще они приближаются к совокупному объему активов кредитной организации.

Практически всегда реальный масштаб проблем вскрывается уже после отзыва лицензии, что свидетельствует о проводимых банками манипуляциях с отчетностью. Не бывает так, что банк на протяжении продолжительного периода пользуется репутацией «белого и пушистого», а потом одним днем выясняется, что половина его активов — фикция. Фатальные проблемы кредитных учреждений редко возникают спонтанно и резко — это всегда накопительный процесс, который и провоцирует менеджмент организаций к манипулированию отчетностью.

Возникает вполне резонный вопрос: куда же смотрит регулятор? Ведь банки каждый месяц высылают в ЦБ РФ уйму отчетности: балансы, нормативы, информацию о крупнейших заемщиках и множество других данных. Но, как показывает практика, у Банка России на данный момент нет гарантирующего стопроцентный результат инструментария по проверке отчетности на подлинность. Даже выездные проверки не гарантируют выявления хорошо замаскированных банком проблем. Однако, как известно, у банков и рынка есть еще один законодательно закрепленный инструмент проверки достоверности отчетности, и имя ему аудиторские компании. Каждый банк обязан разместить на собственном сайте годовую отчетность и приложить к ней аудиторское заключение, в котором аудиторы официально подтверждают, что отчетность достоверно отражает финансовое положение кредитной организации.

Куда смотрят аудиторы?

Аудиторские компании законодательно обязаны сообщать в ЦБ РФ о фактах, свидетельствующих о недостоверности отчетности. Однако, как мы увидим, многие аудиторы не справляются с возложенными на них функциями первичного «фильтра».

Уход с рынка почти сотни кредитных учреждений за год, пожалуй, не может не огорчать аудиторов, которые, в отличие от ЦБ РФ, получают от банков внушительные суммы за профессиональные услуги аудита отчетности. Каждый из ушедших с рынка банков располагал аудиторским заключением (зачастую положительным), в котором та или иная компания собственной репутацией подтверждала достоверность отчетности.

Опираясь на данные Банка России и СПАРК, мы рассмотрели все случаи отзыва лицензий в 2016 году и выявили те аудиторские компании, которые выдали больше всего «бракованных» аудиторских заключений покинувшим рынок банкам. Мы анализировали последнюю доступную (в открытом доступе) аудированную годовую отчетность банков на момент отзыва лицензии.

Ниже приведены топ-5 аудиторских компаний, заключения которых чаще других фигурируют в РСБУ-отчетности банков, лишившихся лицензии с начала 2016 года.

1. ООО «Риан-Аудит» (1037709050664, здесь и далее в скобках указывается ОГРН)

«Жертвами» услуг данной аудиторской компании стали восемь банков, которые в 2016 году оставили нас по приговору Банка России. Это Вега-Банк, Констанс-Банк, ЕвроАксис Банк, «Динамичные Системы», Океан Банк, «Пульс Столицы», Смартбанк и банк «Миръ». Отметим, что ни одному из вышеуказанных банков не было выдано модифицированное заключение (содержащее оговорки) — свидетельство о том, что какие-то нарекания к отчетности банков со стороны аудиторов все же имелись.

2. ООО «Интерком-Аудит БКР» (1067746150251)

Данная аудиторская компания выдала также восемь аудиторских заключений банкам, лицензии которых были отозваны в текущем году: Международному Банку Развития, «Метрополю», «Развитию», Русскому Трастовому Банку, ЕвроситиБанку, Интерактивному Банку, «Цериху» и Интеркоммерц Банку. Примечательно, что лишь у двух банков из списка («Метрополь» и Русский Трастовый Банк) «последнее» аудиторское заключение по годовой отчетности было модифицированным. Отметим также, что, помимо «Интерком-Аудит БКР», на рынке действует компания «Интерком-Аудит» (1137746561787), «заверившая» отчетность покинувшему рынок банку «Миллениум» и принадлежащая тому же собственнику, что и «Интерком-Аудит БКР», — Юрию Фадееву. Помимо вышеуказанных компаний, Фадеев владеет еще двумя аудиторскими компаниями, которые не были замечены в аудиторских проверках российских банков.

3. ООО «Норма-Профаудит» (1027739262924)

В 2016 году последняя годовая отчетность по РСБУ пяти прогоревших банков была аудирована ООО «Норма-Профаудит». В этот список вошли Выборг-Банк, «БФГ-Кредит», Приско Капитал Банк, СтарБанк и Милбанк. Здесь также обошлось без заключений с оговоркой — всем отозванным банкам были выданы положительные заключения.

4. ООО «Коллегия налоговых консультантов» (1025005242140)

Подтвержденная данной аудиторской компанией отчетность фигурировала также в пяти случаях отзыва лицензий в текущем году. Этими банками стали Олма-Банк, «Стратегия», «Век», «Екатерининский» и Эргобанк. Но, в отличие от ситуации с предыдущим участником рэнкинга, в двух из пяти заключений присутствовала оговорка (Олма-Банк и «Стратегия»).

5. ООО «Альт-Аудит» (1027739262737)

Данная аудиторская компания заверяла отчетность следующих «погорельцев»: Банка Развития Технологий, Мосводоканалбанка, Национального Корпоративного Банка. При этом опять же ни у одного из этих банков не было модифицированного заключения.

Проанализировав отчетность покинувших рынок банков по МСФО, мы выяснили, что лидерами по количеству «ошибочных» заключений и здесь становятся упомянутые выше компании. Однако есть и некоторые отличия: количество модифицированных заключений по МСФО значительно ниже, чем по отчетности РСБУ. Так, если в случае РСБУ «последняя» аудированная отчетность была с оговоркой у 15 кредитных организаций, то в случае МСФО их было всего лишь семь.

В ожидании наказания

Подводя некоторый итог, необходимо сказать, что все перечисленные компании в нашем «топе» занимают достаточно серьезное положение на рынке, выдавая в среднем более 30 заключений в год (за исключением ООО «Альт-Аудит»). И действительно, наверное, аудиторским компаниям со средним штатом в 10—20 человек досконально проверить отчетность более чем 30 кредитных организаций за год трудно. Такое количество «промахов» можно объяснить банальной загруженностью и человеческим фактором. Но, как мы знаем, в последнее время с рынка ежегодно уходит порядка сотни кредитных организаций, и очень хотелось бы, чтобы сокращение количества банков привело к более качественному аудиту отчетности.

При этом не так давно Минфин и ЦБ выступили с резкой критикой аудиторов и рассматривают возможные поправки в федеральные законы «О банковской деятельности» и «Об аудиторской деятельности», предусматривающие наказание вплоть до уголовного преследования аудиторов, выдавших заведомо ложное заключение. По словам главного аудитора Банка России Валерия Горегляда, профессиональный аудитор не может не заметить фальсификации отчетности. Горегляд лично выступает за введение наказания провинившихся аудиторов в виде временного запрета на профессиональную деятельность сроком на пять лет.

Ну а пока на рынке есть аудиторские компании, демонстрирующие «стопроцентный результат»: выдают одно аудиторское заключение в год и, как «назло», именно тому банку, который впоследствии лишается лицензии.