Рубль под прицелом: сдержит ли свое слово OPEC?

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Обещание стран OPEC сократить добычу топлива, которое поддержали другие экспортеры, привело к ралли нефтяных котировок под занавес минувшего года. Рост цен продолжился и в наступившем году. 3 января впервые за тринадцать с лишним месяцев баррель поднимался выше $58. Теперь рынки волнует, сдержит ли OPEC свое обещание снизить производство нефти с января 2017 года. Как считают Грант Смит и Марк Шенк, авторы статьи на сайте Bloomberg, рынкам придется набраться терпения.

В отличие от США, где данные о добыче публикуются на еженедельной основе, члены картеля делятся подобной статистикой иногда многие месяцы спустя, говорится в публикации. Кроме того, их данные часто вступают в противоречие с информацией из независимых источников. По мнению Майкла Коэна, главы исследований сырьевых рынков из банка Barclays, по сравнению с прошлым могут наблюдаться более быстрые развороты цен, вызванные противоречивой статистикой и заголовками в прессе. «Запаздывание данных станет основной проблемой при отслеживании сокращений»,— заявил Коэн в телефонном интервью для Bloomberg.

С момента, когда было объявлено о соглашении OPEC, нефтяные котировки поднялись больше чем на 20%. Сразу же после нового года они достигли уровней, которые в самых оптимистичных прогнозах ожидались в лучшем случае к концу первого полугодия. Адам Ричи из компании Petro-Logistics уверен, что OPEC сделает достаточно, чтобы добиться восстановления баланса на рынке, пишет британское издание The Week.

Каким образом соблюдение достигнутых договоренностей касается нас? К сожалению, самым прямым. По крайней мере, так считают зарубежные аналитики. В комментарии на сайте телеканала CNBC отмечается по-прежнему высокая степень корреляции между ценой на нефть марки Brent и курсом рубля по отношению к доллару. И рост российского рубля в унисон с нефтяными котировками в последние недели минувшего года комментаторы объясняют в первую очередь соглашением между OPEC и независимыми производителями нефти.

Дальнейший рост цен окажется в зависимости от множества сигналов, которые будут свидетельствовать о приверженности OPEC взятым обязательствам. Авторы статьи на сайте Bloomberg выделяют главные из них и приводят примерный график их поступления.

Самые первые индикаторы станут известны не раньше начала февраля, когда такие средства массовой информации, как Bloomberg, Thomson Reuters и Platts, опубликуют свои данные. Цифры от Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA) и американского Управления энергетической информации (US Energy Information Administration, EIA) появятся неделей позже. Поскольку никто не считает объемы на Абкайк, главном месторождении Саудовской Аравии, все подсчеты будут продуктом компьютерного моделирования, говорит Майкл Коэн.

Официальная информация о январской добыче поступит от государств OPEC лишь в середине февраля. Она будет сопоставлена с данными IEA и EIA. Как рассказала Bloomberg Лейла Виллар, аналитик EIA, в расчет принимаются объемы отгрузки, внутреннее потребление, местная нефтепереработка, складирование и любые другие сопутствующие показатели.

Работу с официальной статистикой OPEC, как пишет Bloomberg, затрудняет то обстоятельство, что она станет поступать двумя частями. Одна из них призвана отслеживать выполнение договоренностей. Она будет составлена на основе сторонних исследований, описанных выше. Другой набор данных предоставят непосредственно правительства государств—членов картеля. Эксперты не исключают больших расхождений.

Еще больше трудностей обещает отслеживание уровня добычи 11 производителей нефти, не входящих в OPEC, но, тем не менее, примкнувших к соглашению. Особенно осложнят задачу аналитиков такие страны, как Южный Судан и Экваториальная Гвинея, статистика из которых, по выражению Bloomberg, «крайне разношерстна». Чтобы обеспечить больше ясности, государства OPEC и их партнеры учредили комитет по мониторингу, который проведет свое первое заседание в Вене 21–22 января. Однако какие-либо подробности о будущей деятельности этого органа пока остаются тайной.

Хотя договоренности касаются только добычи, продолжают авторы статьи, более остро на рынках будут ощущаться возможные изменения в структуре поставок. Главные производители заранее информируют покупателей о предназначенных на экспорт объемах. Это означает, что некоторые цифры доступны уже сейчас. Однако пока они не проясняют картину. Так, данные о поставках из Ирака, по свидетельству Bloomberg, свидетельствуют скорее о наращивании экспорта, чем о его сокращении. При этом сами иракцы неоднократно заявляли, что покупатели должны подготовиться к более низким объемам.

Как только нефть попадает в танкеры, отслеживанием ее перемещения занимаются сразу несколько организаций от Bloomberg до компаний вроде Retro-Logistics и Oil Movements. Данные со спутников позволяют анализировать информацию о маршрутах поставок практически в режиме реального времени.

Вместе с тем, как считают в EIA, уменьшение объемов экспорта еще не служит свидетельством сокращения добычи. Ключевой неизвестной величиной в таком случае становится складирование, считает Лейла Виллар. Трудно определить, какое количество нефти попадает на экспорт из нефтехранилищ, а какое добыто именно в данном конкретном месяце, говорит она. Более того, сокращение добычи на 4%, о котором договорились экспортеры, может оказаться недостаточным, чтобы повлиять на количество задействованных танкеров, полагает управляющий директор фирмы Retromatrix GmbH Оливье Якоб, на которого ссылается Bloomberg.

Главной целью OPEC, пишут далее авторы статьи, всегда было не столько достижение конкретного уровня цен, а уменьшение запасов, накопленных в хранилищах. По подсчетам экспертов организации, в данный момент излишки нефти в резервуарах составляют больше 300 млн баррелей. Этих объемов достаточно, чтобы почти месяц покрывать все потребности Китая.

Хотя данные о запасах служат самым важным индикатором, проблема заключается в том, что как раз то они-то и поступают с наибольшим опозданием. Статистика от EIA на этот счет появляется с двухмесячной задержкой. Первоначально агентство исходило из того что уменьшения запасов стоит ожидать только к концу 2017 года. Однако после заключения сделки между странами OPEC и другими экспортерами нефти данная оценка была пересмотрена. Теперь некоторое уменьшение объемов нефти в нефтехранилищах ожидается уже в первом квартале. Это означает, что статистику, подтверждающую снижение запасов, стоит ждать не раньше апреля или даже мая.

В самой OPEC по-прежнему не рассчитывают на столь быстрый эффект. Хоть соглашение и ставит целью ускорить изменение баланса на мировом рынке нефти, оно не приведет к превышению спроса над предложением вплоть до второго полугодия, предупреждают в организации.

Однако даже если OPEC и произведет обещанные сокращения, всегда остается риск разворота. По мнению Чипа Ходжа, старшего управляющего директора в бостонской финансовой компании John Hancock, такое возможно, если конкуренты в США ответят существенным увеличением добычи. И это может стать серьезным поводом как для нового снижения цен, так и фактического срыва договоренностей между OPEC и ее партнерами. Если американские компании резко увеличат добычу внутри страны, это окажет влияние на цены и может подтолкнуть других производителей в свою очередь пойти на уловки, полагает Ходж, мнение которого приводит Bloomberg.

В росте добычи внутри США видят главную угрозу нефтяным котировкам, а значит и курсу рубля, и авторы комментария CNBC. «Корреляция между Brent и обменным курсом рубля к доллару вызывает озабоченность по поводу перспектив российской экономики в свете будущей энергетической политики Трампа»,— говорится в тексте комментария. Телеканал имеет в виду обещание будущего президента уже в первые 100 дней пребывания в Белом доме добиться увеличения добычи нефти, а в дальнейшем снять все ограничения на ее производство.