Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

Просмотров:

2016 год выдался непростым для микрофинансового сегмента. Масштабная «чистка» реестра унесла жизни 1771 компании, 9% из которых не было и года. На одну внесенную в реестр микрофинансовую организацию пришлось 2,6 исключенных из госсписка. Изменение демографии МФО, а также основные итоги деятельности сектора, представлены в обзоре Zaim.com.

Общая численность

По состоянию на 20 января 2017 года в государственном реестре микрофинансовых организаций состоит 2 540 компаний, 8 (0,3%) из которых МФК (компании с более расширенными возможностями и с более жестким регулированием по сравнению с МКК). По сравнению с началом года госреестр сократился на треть.

Среди МФО, состоящих в реестре, только 10% являются долгожителями и находятся в госсписке с 2011 года.

13% и 14% МФО были внесены в реестр в 2012 и 2013 гг. соответственно. Совсем еще «зелеными» является 21%, они не проработали на рынке и года.

Рис. 1 Период нахождения в госреестре Источник: расчет Zaim.com по данным реестра МФО

По данным портала Zaim.com, всего на территории России работает более 13,8 тыс. офисов МФО. В ТОП-5 лидеров по количеству микрофинансовых точек входит Республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.

Рис. 2 Доли пяти лидирующих регионов в общем количестве офисов МФО, доли Москвы, области и Санкт-Петербурга Источник: по данным портала Zaim.com

Примечательно, что более 70% всех офисов приходится на 9% МФО. При этом более половины микрофинансовых организаций являются моноофисными.

Оценка прогрессивности

Более трети компаний не имеют своего сайта, в четверти МФО займы можно оформить только наличными.

К числу прогрессивных можно отнести около 7% МФО, только они предлагают своим клиентам подать заявку на получение займа онлайн. В линейку продуктов 1,5% МФО входят также займы, которые возможно получить электронными деньгами.

Рождаемость/смертность МФО

В 2016 году реестр МФО пополнили 680 компаний, однако к началу 2017 года в живых остались только 77% из них. Для сравнения, в 2015 году в госреестр была добавлена 1181 новая компания.

За 2016 год права на осуществление микрофинансовой деятельности лишилась 1771 компания, 697 (39%) из которых были исключены из реестра в четвертом квартале. По сравнению с показателем 2015 года количество исключенных компаний выросло более чем на 5%.

65% МФО, исключенных из реестра, были сравнительно молодыми: 25% продержались на рынке около двух лет, 31% – около года, 9% – менее года.

По данным Центробанка, 55% компаний, лишившихся записи в госреестре в первом полугодии 2016 г., самостоятельно приняли решение об уходе с рынка, остальные 45% были исключены регулятором за неоднократные нарушения.

Убыль/прирост компаний

Убыль (превышение исключенных из госреестра МФО над включенными) микрофинансовых компаний по итогам 2016 года составила 1091 компанию. На одну «рожденную» приходится 2,6 «умерших».

В 2015 году данный показатель составлял 500, а на одну добавленную компанию приходилось 1,4 исключенных.

Заметим, что в 2014 году ситуация выглядела совершенно иначе. На рынке МФО наблюдался прирост компаний в размере 296 (1625 включенных в госреестр против 1329 исключенных). На одну «рожденную» компанию приходилось 0,8 «умерших».

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. "Рожденные" 1625 1181 680 "Умершие" 1329 1681 1771 Прирост/убыль Прирост 296 Убыль 500 Убыль 1091 Кол-во "умерших" на одну "рожденную" 0,8 1,4 2,6

Источник: расчет Zaim.com по данным реестра ЦБ [Дата обращения 24.01.2017]

Итоги деятельности и новые перспективы

Согласно данным регулятора, за январь-сентябрь 2016 г. на фоне увеличения общего количества заемщиков на 41% (до 4,7 млн человек) общий портфель микрофинансовых компаний вырос на 15,2 млрд руб. и составил 85,5 млрд руб. Годовой темп прироста (третий квартал 2016 г. по отношению к третьему кварталу 2015 г.) совокупного портфеля составил около 37%.

Сокращение количества компаний привело к увеличению концентрации микрофинансового сектора. В рамках оценки профильных активов, на 1,8 пп. увеличилась доля 20 крупнейших МФО и составила 46,4%, и на 0,8 пп. увеличилась доля 100 крупнейших МФО – до 74,9%.

Средняя сумма микрозайма для населения в третьем квартале 2016 года составила 9,2 тыс. руб., что на 14% меньше показателя аналогичного периода 2015 г. Стоит заметить, что на 63,8 пп. снизилось среднерыночное значение полной стоимости микрозаймов «до зарплаты» (срок до одного месяца, сумма – до 30 тыс. руб.) и составило 596,4% годовых.

Согласно опросу микрофинансовых организаций, проведенному в декабре информационным порталом Zaim.com, более чем у 80% компаний по итогам 2016 года вырос объем кредитного портфеля. Сокращение кредитного портфеля отметили 9% МФО, другие 9% заявили, что 2016 год никаких изменений не принес.

Более половины МФО (55%) отметили, что качество клиентов в прошлом году не изменилось, тогда как ухудшение заметили 27% компаний, улучшение – 18%.

Для 55% компаний 2016 год был весьма сложным, для 45% – это был обычный год. Заметим, что никто из МФО не указал, что год был простым.

64% МФО в ближайшее время планируют расширение, остальные не планируют ни закрывать, ни открывать новые офисы.

18% компаний планируют в 2017 году начать покорять зарубежные рынки.

64% компаний прогнозируют рост объемов российского рынка микрокредитования в 2017 году.

18% МФО имеют прямо противоположное мнение, а 9% считают, что рынок не изменится.

Самым значимым событием для рынка микрокредитования, по мнению МФО, является разделение микрофинансовых организаций на МФК и МКК.

В 2017 году не ожидается продолжения масштабной «чистки» реестра МФО, а также введения новых регуляторных мер. Однако год обещает быть непростым, так как компаниям необходимо будет встроить свои бизнес-процессы в новую реальность. Те, кто не смогут приспособиться, должны будут уйти с рынка.