Занять у МФО «до зарплаты» станет сложнее

Просмотров:

Банк России подготовил проект указания, повышающий процент отчисления в резервы по займам «до зарплаты». Таким образом ЦБ хочет дестимулировать выдачу коротких займов по высоким ставкам. Участники рынка указывают, что МФО действительно придется внимательнее оценивать своих клиентов, а значит, и объемы выдачи займов «до зарплаты» могут уменьшиться.

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 года №4054-У…» был опубликован на сайте регулятора в конце декабря 2016 года. Документ среди прочего выделяет в самостоятельную группу для расчета резервов МФО микрозаймы суммой до 30 тыс. рублей и сроком до 30 дней (займы «до зарплаты», или PDL), выдаваемые клиентам-физлицам, не являющимся ИП. Предполагается, что при просрочке от 1 до 30 дней МФО должны будут формировать по таким займам резерв в размере 50%, от 31 до 60 дней — 80%, от 61 до 90 дней — 90%, при просрочке выше 90 дней — 100%.

По словам финансового директора ГК «Быстроденьги» Ильи Соловия, «сейчас значения резервов на возможные потери по займам унифицированы для всего микрофинансового рынка и значительно ниже, чем в предложенной инициативе». Например, при просрочке от 1 до 30 дней резерв составляет 3% против предлагаемых 50%, отмечает он.

Цель указания ЦБ — повлиять на снижение объемов выдачи микрозаймов «до зарплаты». В Банке России порталу Bankir.Ru пояснили, что таким образом через систему риск-взвешивания ЦБ намерен стимулировать МФО выдавать займы МСП и дестимулировать выдачу займов «до зарплаты» под очень высокие процентные ставки. По данным Банка России, в первом квартале 2017 года средневзвешенное значение полной стоимости микрозайма для займов «до зарплаты» составило 596,4%.

На ужесточение требований к МФО влияют и растущие на фоне увеличения рынка социальные риски. «Увеличение ставки резервирования прямо повлияет на величину собственных средств (капитала) МФО и нормативы ликвидности и достаточности собственных средств. Качество портфеля влияет на устойчивость МФО, а сегмент PDL в силу своей специфики — один из самых высокодефолтных на рынке. Если уровень просрочки высокий, то компания терпит убытки и ей тяжело работать. В свою очередь, за годы работы многие МФО уже привлекли от граждан большой объем инвестиций, в отдельных случаях речь идет о миллиардах рублей. И если эти компании не будут следить за качеством портфеля и обанкротятся, люди потеряют вложенные деньги, так как, в отличие от банковских вкладов, деньги инвесторов МФО государством не страхуются»,— указывает директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами МФОР Platiza Александр Уваров.

По данным подготовленного ЦБ «Обзора ключевых показателей МФО», за девять месяцев 2016 года совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей. Почти 76% от этого портфеля приходится на микрозаймы физлицам. Треть от общего количества микрозаймов, выданных гражданам, составляют краткосрочные микрозаймы (суммой до 45 тыс. рублей и сроком до 60 дней; займы «до зарплаты» в обзоре не выделялись). Средняя сумма краткосрочного микрозайма с учетом онлайна в третьем квартале 2016 года составила 6,2 тыс. рублей. По оценкам гендиректора сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергея Седова, компаний, специализирующихся на выдаче займов «до зарплаты», на рынке однозначное большинство — более 2 тыс. МФО. Всего к концу 2016 года реестр МФО насчитывал порядка 2,7 тыс. компаний.

По мнению участников рынка, сильнее всего новые правила резервирования повлияют на бизнес МФО, которые планируют работать в качестве микрофинансовых компаний (МФК), то есть захотят сохранить за собой право привлекать инвестиции от граждан (объемом выше 1,5 млн рублей). Напомним, в прошлом году для компаний, желающий получить статус МФК, было введено требование по капиталу — не менее 70 млн рублей. Компании, чей капитал не будет дотягивать до этого уровня, право привлекать деньги вкладчиков потеряют. Кроме того, только МФК смогут выдавать микрозаймы онлайн. «Рассчитанные по повышенным коэффициентам резервы уменьшают капитал МФО, и компаниям с большим портфелем просроченных займов будет сложнее выполнить норматив 70 млн рублей, который требуется для поддержания статуса МФК, что, в свою очередь, позволяет привлекать инвестиции от граждан и кредитовать через интернет»,— объясняет Илья Соловий.

С другой стороны, из-за повышения коэффициентов расходы МФО на резервы вырастут, а значит, уменьшится прибыль. «Это позволит снизить уплачиваемый налог на прибыль, поскольку сумма резерва на возможные потери по займам уменьшает налогооблагаемую базу»,— указывает Сергей Седов.

При этом повышение коэффициентов резервирования по займам «до зарплаты» отразится на клиентах PDL-компаний — получить такой заем станет сложнее. По словам Александра Уварова, «компаниям, работающим в сегменте „до зарплаты”, скорее всего, придется тщательнее подходить к оценке своих заемщиков, что, в свою очередь, повлияет и на снижение уровня одобрения». По оценкам МФО «Робот Займер», уровень одобрения по PDL-займам может снизиться в среднем на 20%.