Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги

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Так что же такое кредитная история? И кем она написана? Она есть практически у каждого человека: сейчас базы данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) содержат сведения о 80 млн человек. Почти про каждого совершеннолетнего гражданина, когда либо обратившегося в банк за кредитом собрана информация о том, когда и где он брал любые займы и как выполнял взятые на себя обязательства по их возвращению. Более того, в кредитной истории отражаются такие «мелочи» как сведения о неисполненных решениях суда о выплате задолженности по оплате коммунальных услуг, уплаты алиментов и даже услуг связи. И это все хранится в НБКИ в течение 10 лет.

А откуда НБКИ знает все эти сведения? Они тайно шпионят за всеми? - Нет, НБКИ ни за кем не шпионит, а просто получает все эти сведения от кредитных организаций. Это банки, микрофинансовые организации, всяческие кредитные потребительские кооперативы (КПК), ломбарды и другие. При этом число партнеров НБКИ-источников информации постоянно увеличивается, что обеспечивает максимально возможную репрезентативность данных в базе НБКИ. Само собой разумеется, что выдавая займ, любой кредитор хочет проверить надежность клиента и поэтому собирает о нем максимум сведений. Ведь мало выдать кредит – нужно чтобы его вернули с положенными процентами. Поэтому у клиента и запрашивают много сведений, в свою очередь, передавая их в НБКИ. Так положено по федеральному закону.

Но ведь многие банки предлагают взять кредит только по паспорту, ни о чем не спрашивая Это как раз и происходит потому, что такой банк запрашивает сведения о заемщике в бюро кредитных историй. И порой этого вполне достаточно, чтобы принять решение о благонадежности клиента. Впрочем, далеко не всегда так легко получить кредит «по паспорту», как об этом говорят в рекламе.

А как создается моя кредитная история? Как правило, история начинается сразу после вашего обращения за кредитом. Банк с вашего согласия обращается в бюро кредитных историй (БКИ), после чего на заемщика сразу создается кредитная история. Информацию о факте ее создания и наличия в конкретном бюро передают в Центральный каталог кредитных историй. Таким образом, кредитная история конкретного человека становится доступна практически любой кредитной организации, конечно же, при наличии согласия этого человека. Ее также может получить и сам «субъект истории».

Интересно. А какие именно сведения указаны в моей кредитной истории? Этот непростой документ разделен на несколько частей, некоторые из которых закрыты. В самом начале обыкновенные данные: ФИО человека, дата и место его рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Главной частью кредитной истории считается вторая, ведь именно на ее основании банки принимают решение о выдаче кредита. Здесь формируется информация о месте проживания «субъекта кредитной истории», суммы займов, которые уже были, фактических и реальных сроках исполнения обязательств по возврату денег. Но это еще не все! Также в основной части вашей кредитной истории есть информация о вступивших в силу и не исполненных решениях суда о взыскании денег на плату услуг ЖКХ, связи и алиментов. Кроме того, здесь могут быть факты судебных разбирательств по договору займа, а также информация о признании судом физлица недееспособным или частично дееспособным. Самая закрытая часть – третья. Она доступна только самому заемщику, суду, правоохранительным органам при расследовании уголовных или гражданских дел и нотариусам для проверки состава наследованного имущества. В закрытой части хранится информация об источниках формирования кредитной истории (кто передал информацию в БКИ), о пользователях кредитной истории (организациях, запрашивающих кредитную историю) и о приобретателях права требования (лицах, выкупивших ваш займ у кредитной организации). Последними могут быть, кстати, печально известные коллекторы. Ну и четвертая, так называемая информационная часть кредитной истории, рассказывает о каждом из предоставленных заемщику кредитов. Кроме сведений о самом займе, здесь содержится информация об отсутствии в течение 120 дней платежей по договорам кредита. Также в этой части могут написать об отказе в предоставлении займа и причинах этого.

Получается, что в кредитной истории ведется речь только о взаимоотношениях банка или МФО и заемщика? Не всегда. Порой банки требуют от заемщика наличие поручителей. Например, если у заемщика залога или постоянного дохода или по иным причинам. Так вот, как только вы выступили поручителем, то сведения об этом тут же попадают именно в вашу кредитную историю! Если ваш приятель, за которого вы поручились, выплачивает долг самостоятельно и без приключений, то в кредитной истории поручителя отразят только краткие сведения о самом займе (срок, залог). А вот если вам пришлось оплачивать чужие долги, то тогда в вашей истории появляются полные сведения об этом займе. Как будто бы он был исключительно ваш.

Наверное, вся эта «история про кредитную историю» интересна тем, кто погряз в кредитах. А если займы никогда не брали, то и истории нет? Немного не так. Если нет кредитной истории, то это уже история, которая характеризует заемщика. Но дело не только в этом. Сейчас выявляется много случаев, когда кредиты оформляются по украденным или потерянным паспортам. Кроме того, мы сами оставляем кучу ксерокопий или сканов паспорта и других документов, когда взаимодействуем с государством или даже с жилищно-коммунальными службами. Как наши паспортные данные после этого попадают к мошенникам вопрос другой и в данной статье не рассматривается. Но это факт, что выявляется много случаев оформления займов или поручительств по займам (что фактически одно и то же) про которые настоящий владелец документов может и не знать. Но числится при этом в бюро кредитных историй как злостный неплательщик. Кроме того, возможны ситуации, когда в кредитную историю попадают неверные или ошибочные сведения, ведь в банке работают люди, которые при передачи информации могут ошибиться. А как проверить свою кредитную историю и внести в нее исправления? Сама процедура проверки достаточно проста. Есть несколько вариантов (http://www.nbki.ru/serviceszaem/svedeniya/). Можно отправить запрос по почте или телеграммой прямо в НБКИ, лично получить по месту жительства при обращении в организацию, имеющей договор с НБКИ (адреса в Москве тут (http://www.nbki.ru/serviceszaem/svedeniya/moscow/) в Регионах России тут (http://www.nbki.ru/companies-list/). Или получить свою кредитную историю в офисе НБКИ по адресу город Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4, подъезд 1, 5 этаж, офис 517, бизнес центр «Красивый дом» (пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

Вот получу я свою кредитную историю, а в ней вранье. Что делать? Первое, что Вы должны сделать - написать заявление на оспаривание информации в своей истории. Бюро кредитных историй повторно запросит эту информацию у банка, уведомив его, что «субъект истории» не согласен с ее содержанием. Банк может согласиться с вашей претензией и исправить информацию на достоверную, а может не согласиться и оставить все как есть. В случае если банк отказывается исправить кредитную историю, но вы все же настаиваете на ее исправлении - нужно обращаться в суд, привлекая в качестве ответчика банк. Однако, как правило, в случае наличия в кредитной истории действительно неверных данных, при помощи специалистов НБКИ в нее можно внести изменения в досудебном порядке. Уже по серьезности этой процедуры видно, что содержание «кредитной истории» весьма серьезная вещь, к которой нужно относится очень трепетно.

Почему так важно, чтобы кредитная история была хорошей? Очень просто. Если в ней написано что вы злостный неплательщик кредитов, услуг ЖКХ и алиментов, то кредит вам, скорее всего не дадут. Или дадут – но на очень невыгодных условиях, например, потребуют предоставить дополнительное обеспечение в виде залога или поручителя по займу. Также могут предложить вам повышенный процент по кредиту с одновременным уменьшением его сроков. Ну и само собой, банк будет пристально следить за исполнением вами взятых обязательств. А зарекаться «никогда взаймы не брал и не стану» недальновидно. Порой гораздо выгоднее взять в долг, чем копить. И наоборот, если ваша кредитная история положительна – то есть вы брали много кредитов и всегда их вовремя погашали, то банк вполне возможно предложит вам более выгодные условия, чем остальным.

А как быть, если в легкомысленные молодые годы допустил небрежность в возврате кредитов? Можно ли улучшить свою репутацию? Если банк вам уже отказал в выдаче кредита, то это сложное дело. И банк вам никогда не расскажет причины этого. Правда, эту информацию передадут в бюро кредитных историй и сведения о причинах не выдачи займа сохранят в информационной части вашей истории. Для улучшения или формирования своей кредитной истории можно попробовать взять в любом другом банке небольшой займ и погашать его строго по графику. Фактически, вы работаете над своей финансовой репутацией. Не рекомендуется сразу запрашивать в банке кредиты типа ипотеки. Наоборот, к такому кредиту нужно подготовиться заранее, сформировав себе имидж добросовестного заемщика вовремя отдав небольшие долги. То же самое можно посоветовать, если вы вообще не имеете никакой кредитной истории. Тот факт, что вы не брали взаймы, для банка вовсе не означает вашей благонадежности. Поэтому, собираясь брать крупные кредиты, лучше начать с небольших.

Как я могу узнать, в каком бюро находится моя кредитная история? Сейчас при первом обращении в банк за кредитом вас попросят придумать код субъекта своей кредитной истории. Зная его вы можете напрямую обратится в ЦККИ (Центральный каталог кредитных историй) непосредственно через сайт Банка России, также можно обратиться в любой банк или любое бюро кредитных историй. Также возможно направить запрос в ЦККИ без использования кода субъекта кредитной истории через отделение почтовой службы, оказывающее услуги телеграфной связи, нотариуса, микрофинансовую организацию или кредитный кооператив. После получения вашего запроса ЦККИ сформирует перечень бюро кредитных историй, с указанием их адреса, в которых хранится ваша кредитная история и направит этот перечень на адрес, указанный вами в запросе.

Что такое код субъекта кредитной истории и где мне его взять? Код субъекта кредитной истории состоит из уникальной комбинации букв (прописные и строчные, русские и латинские) и цифр. Фактически это пароль. Код должен иметь длину от 4 до 15 символов. Код субъекта кредитной истории придумывается самим заемщиком. Он нужен только для того, чтобы Вы могли узнать, в каком бюро находится Ваша кредитная история непосредственно через сайт Центрального каталога кредитных историй. В любом другом случае (при обращении с запросом в банк, либо в любое бюро кредитных историй) код не нужен.

Можно ли получить кредитную историю на третье лицо? Кредитная история заемщика конфиденциальная информация, ее может получать только ее субъект. Родственники и другие третьи лица могут получить кредитную историю только при наличии доверенности.