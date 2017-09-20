Новая пенсионная система: как нас будут подключать к ИПК

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Минфин предложил при переходе россиян к индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) заменить автоподписку авторегистрацией, которую за работников будут делать работодатели. Не погубит ли это и без того пока крайне туманную концепцию ИПК в России?

Сообразим на троих. А не на двоих

Участники рынка неоднозначно оценивают инициативу финансового ведомства. Они отмечают, что массовая «квазиобязательность» новой системы необходима, чтобы ИПК заработал. Однако, помимо этого технического момента, государству необходимо наконец определиться, что же получит гражданин взамен за автоматическое включение в новую пенсионную систему.

Система индивидуального пенсионного капитала не сформировалась даже на уровне законопроекта, а министерства, СРО и участники рынка уже сломали вокруг нее немало копий. Самым больным вопросом с самого начала обсуждения стал вопрос автоподписки. Напомним, автоподписка подразумевает, что в соответствии с концепцией модернизации пенсионной системы, которая должна вступить в силу в 2019 году, граждане автоматически будут отчислять до 6% от зарплаты в систему ИПК. Управлять отчислениями будут пенсионные фонды.

Минтруд тут же назвал эту квазиобязательность участия нарушением прав граждан. Тем не менее Минфин и Банк России неоднократно отмечали, что именно автоподписка — непременное условие для того, чтобы концепция ИПК заработала. «Анализ показал, что исключение временных издержек, связанных с вступлением, является ключевым фактором участия», — говорил в марте 2017 года на VIII Российском пенсионном конгрессе первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. С этой мыслью согласились все участники рынка.

Однако на днях, в ходе Международного финансового форума в Москве Минфин заявил, что намерен отказаться от автоподписки в пользу авторегистрации. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, в отличие от механизма автоподписки, когда к системе ИПК подключается непосредственно гражданин, механизм авторегистрации предусматривает подключение гражданина к системе ИПК его работодателем.

«Юридическая техника заключается в том, что в авторегистрации участвуют трое, в отличие от автоподписки, где участвуют двое. Двое — это гражданин и пенсионный фонд. Трое — гражданин, пенсионный фонд и работодатель. То есть появляется регистратор. Это обусловлено нашими юридической базой и конституционным правом», — пояснил Моисеев.

Миллион вместо 10 миллионов?

Опрошенные Банки.ру участники рынка с нетерпением ждут подробностей и опасаются грядущих изменений в концепции. Одни уверены, что замена автоподписки другими вариантами регистрации участников негативно скажется на распространении ИПК. Другие не столь пессимистичны.

«Можно заметить принципиальную разницу — в масштабе вовлечения граждан в систему», — говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. По его словам, анонсированная ранее система ИПК строилась на трех фундаментальных идеях: автоподписке, налоговых льготах и системе гарантирования. «При такой конфигурации ИПК должна была стать новой национальной пенсионной системой, которая позволила бы молодым поколениям накопить на пенсию в течение 20—30 лет. При отмене автоподписки система ИПК будет не национальной пенсионной системой, а одной из схем негосударственного пенсионного обеспечения», — считает эксперт. Он уверен, что замена автоподписки на авторегистрацию многократно снизит вовлечение граждан в систему ИПК. «По нашим оценкам, при автоподписке в системе ИПК в первые годы участвовало бы около 10 миллионов человек. А при отказе от автоподписки в систему ИПК будет вовлечено не более одного миллиона человек», — подчеркивает Якушев.

При отмене автоподписки система ИПК будет не национальной пенсионной системой, а одной из схем негосударственного пенсионного обеспечения.

Эксперт напоминает главный плюс автоподписки, заключающийся в том, что человек вообще ничего не делает: он автоматически становится участником системы с момента вступления закона в силу. При этом гражданин может отказаться от уплаты пенсионных взносов, подав заявление о каникулах. При авторегистрации, по словам Якушева, автоматического подключения к участию в системе ИПК не происходит. «Предполагается, что работодатель обязан проинформировать человека о возможности участия в системе ИПК. И, если тот согласен, получить с него соответствующую подпись, то есть заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении между ним и конкретным фондом», — рассуждает исполнительный директор НПФ «Сафмар».

Первый заместитель генерального директора НПФ «Газфонд пенсионные накопления» Антон Шпилев считает столь мрачную трактовку авторегистрации преждевременной. «Думаю, что авторегистрация — это по сути то же самое, что и автоподписка. В целом, по общему мнению, конечно, необходимо дождаться концепции, приводить какие-то оценки пока преждевременно», — говорит эксперт.

При этом Шпилев подчеркивает: чтобы система заработала, она должна быть не совсем добровольной. «Необходим обязательный вход и возможность выхода, а как это будет называться — автоподпиской или авторегистрацией — неважно».

По мнению главы НПФ «Национальный» Светланы Касиной, участники рынка придают чрезмерное значение техническим вопросам автоподписки или авторегистрации вместо того, чтобы обратить внимание на другие ключевые моменты.

«Важно, чтобы работник знал, что он получит за участие в ИПК. Если человек 20 лет будет отчислять по 2% от зарплаты, то на какую пенсию он сможет рассчитывать? Как она будет выплачиваться? Будет ли наследоваться? Тогда будет и интерес к системе. А мы начинаем решать проблемы не в том порядке», — убеждена Касина. По ее словам, большая часть аспектов реформы до сих не проработана, тогда как именно с них и надо было начинать. А потом уже решать, как именно будет происходить техническое подключение к системе. «Можно сделать автоподписку или авторегистрацию, но если человек не будет знать ответы на эти вопросы, то он дойдет до ПФР и напишет письмо об отказе в любом случае», — заключает Касина.