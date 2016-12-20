Сбербанк начал продавать финансовые услуги через Яндекс.Маркет

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Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет. Всего покупателям доступны пять продуктов от Сбербанка — несколько видов банковских карт и две страховые программы.

Для размещения на Яндекс.Маркете выбраны одни из наиболее востребованных банковских карт от Сбербанка: дебетовая карта Visa Classic с индивидуальным дизайном (несколько видов дизайна можно выбрать непосредственно на Яндекс.Маркете), платиновая карта Visa «Премьер» и молодежная карта Сбербанка, передает пресс-служба кредитной организации.

Также на Яндекс.Маркете можно приобрести страховые полисы для путешественников и для владельцев недвижимости.