Банкиры хотят быстрее получать сведения о доходах россиян

Просмотров:

Банки все чаще используют сведения о пенсионных счетах для определения финансового состояния потенциальных заемщиков. Однако на данный момент крупные кредитные организации столкнулись с проблемой — максимальное количество обращений в ПФР через систему СВЭМ (позволяет обмениваться данными для оказания госуслуг) имеет ограничения.

Эти лимиты не учитывают специфики крупных филиальных банков, говорится в письме НСФР (Национальный совет финансового рынка), которое направлено в МВД. По прогнозам банкиров, текущие ограничения могут нелучшим образом сказаться на процессе одобрения кредитных заявок и на снижении ставок по ссудам для заемщиков. Банкиры просят увеличить лимиты до 200 обращений в минуту и 6 тыс. в час (сейчас 50 обращений в минуту и 2,5 тыс. в час). В сутки, по мнению НСФР, логично установить планку в 55 тыс.

Действующая схема получения банками информации о клиентах через СМЭВ выглядит так: заемщик подает в банк заявку на кредит; с портала госуслуг клиенту приходит SMS, предлагающее дать согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР; в случае положительного ответа банк получает данные из фонда по СМЭВ. Действующие лимиты были установлены, чтобы не перегружать систему. Однако они не учитывают специфику крупных банков, которым требуется значительно большее количество обращений, пишут «Известия».

По мнению зампреда Локо-банка Андрея Люшина, лимиты необходимо или увеличивать, или вообще отменять, просто усилив защиту самой системы СМЭВ от атак с помощью большого количества обращений.

— Четырехкратного увеличения лимитов, казалось бы, будет достаточно. Хотя, учитывая вероятность дальнейшей консолидации в секторе, вопрос об ограничениях может снова возникнуть, — сказал Андрей Люшин. — Логичнее было бы изменить систему, классифицировав запросы, например, по отделениям, а не в целом по банку. Тогда проблема будет кардинально решена.