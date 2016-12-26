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ЦБ будет спасать Татфондбанк

26.12.16 13:29
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ЦБ возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд руб. на поддержку банков Татарстана. Об этом рассказал человек, близкий к ЦБ, и топ-менеджер одного из банков Татарстана. Как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года, говорит последний.

Среди кандидатов – Альфа-банк, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к ЦБ.

«Спасение Татфондбанка критически важно для местного рынка: Татфондбанк может утащить за собой еще два-три банка», – указывает один из банкиров, изучавших активы местных игроков. Всего в Татарстане 20 местных банков. В пятницу ЦБ ввел в Интехбанк временную администрацию, наложив мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца.

«Весной этого года Интехбанк формально вышел из группы Татфондбанка, но фактически мало что изменилось – межбанковские отношения и пересечения по активам двух банков не исчезли», – говорит управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. Из списка владельцев на 13 октября 2016 г. следует, что 11,85% в капитале банка принадлежит Национальной страховой компании Татарстана (НАСКО), в которой 25% принадлежит еще одному банку республики – «Ак барсу» (подконтролен татарстанскому правительству). Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана принадлежит 1,89%. По структуре собственности это прослеживается плохо, но де-факто Татагропромбанк, Радиотехбанк, Интехбанк и Татфондбанк – это связанные кредитные организации, говорит Волков.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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