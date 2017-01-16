ЦБ отозвал лицензию у Булгар банка

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Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Булгар банк» (г. Ярославль).

Как сообщает пресс-служба ЦБ, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами. Кроме того, вследствие низкого качества активов банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО «Булгар банк» с рынка банковских услуг.