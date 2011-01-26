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Сбербанк запустил сервис «Ипотека-онлайн»

25.01.17 14:29
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Сбербанк запустил по всей стране сервис «Ипотека-онлайн» на сайте «ДомКлик». Сервис позволяет подать заявку и получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости онлайн, без посещения офиса банка, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Используя «ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего один раз — на сделку.

«Ранее сервис подачи электронных заявок на ипотеку был доступен только партнёрам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Сбербанк сотрудничает с более чем 20 тысячами таких компаний по всей России, — подчеркнул директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — 65 % ипотечных кредитов Сбербанк выдает с участием партнёров. Мы ожидаем, что большинство клиентов, которые обращаются в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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