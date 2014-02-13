Анатолий Аксаков: решение не менять ключевую ставку является слишком осторожным

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Решение Совета директоров Банка России о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне в 10% годовых является слишком осторожным в текущих экономических условиях. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

"Политику ЦБ РФ по обеспечению финансовой стабильности можно только приветствовать, и мы видим определенные успехи в этом направлении. Удержание инфляции в заданных пределах также работает на макроэкономическую стабильность и, в перспективе, на повышение инвестиционной активности и поддержку экономического роста", - отметил Анатолий Аксаков.

"Однако при этом, на мой взгляд, упускаются из виду негативные последствия замораживания или медленного снижения ключевой ставки для экономического роста. В данном случае ЦБ проявляет такую осторожность, которая на фоне текущих показателей инфляции - самых низких с 1991 года - кажется участникам рынка излишней", - добавил Анатолий Аксаков.

По его оценке, сейчас есть все возможности для того, чтобы ЦБ РФ снижал ключевую ставку, причем более решительно, чем это делалось до сих пор, сообщается на сайте Ассоциации. Снижение ставки позволило бы не только простимулировать кредитование экономики, но и поддержать определенную стабильность на валютном рынке, избежать слишком резкого укрепления рубля, которое работает против роста промышленного производства, считает Анатолий Аксаков.