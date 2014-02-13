ФАС проверит, свободны ли граждане России в выборе банков для перечисления соцвыплат

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ФАС проведет проверку на предмет ограничения получателей соцвыплат в выборе банков. Решение провести проверку на федеральном уровне связано с жалобами граждан. «Часть жалоб граждан поступала на действия органов власти субъектов Российской Федерации и органы власти местного самоуправления, организаций, наделенными их функциями, в связи с установлением ими ограничений для физических лиц в самостоятельном выборе организаций для получения каких-либо социальных выплат, пособий либо осуществления определенных платежей», — указали в ФАС.

В ведомстве пояснили, что подобные жалобы рассматриваются антимонопольщиками в регионах. Изложенные в жалобах факты центральный аппарат не подтвердил, поэтому ведомство проверок на федеральном уровне не проводило, передает RNS.

«При рассмотрении центральным аппаратом ФАС России в 2016 году подобных обращений в ряде случаев представленные заявителями сведения не подтверждались, в том числе размещенной в открытом доступе либо имеющейся в распоряжении ФАС России информацией, в связи с чем ФАС России не обладала достаточными основаниями для проведения проверок», — рассказали в ФАС.

Ведомство приняло решение, «принимая во внимание количество поступивших в 2016 году обращений», провести проверку на федеральном уровне по вопросу ограничения граждан в выборе организаций для получения соцвыплат.

«ФАС России принято решение о проведении анализа ситуации и проверки на федеральном уровне, результаты которых будут в дальнейшем формировать правоприменительную практику пресечения антиконкурентных действий указанных лиц в регионах, а также, возможно, смогут послужить основанием для внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты», — указали в службе.

Граждане России могут самостоятельно выбрать любой банк для получения пенсионных и различных социальных выплат и пособий.