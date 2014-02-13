Красноярский банк Енисей лишился лицензии

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Приказом ЦБ с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО АКБ «ЕНИСЕЙ» ( Красноярск).

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. Так как банк является участником системы страхования вкладов, предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе ИП, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.