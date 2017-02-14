Ипотека может подешеветь

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Уже в этом году ставки по ипотеке могут снизиться до рекордно низкого за всю историю уровня. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что они могут упасть до 9,7–9,8%, невзирая на завершение правительственной программы по субсидированию ипотеки. Банкиры также считают, что ставки будут снижаться.

По словам Никиты Стасишина, причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в Минстрое не видят.

— Завершение программы субсидирования не станет поводом для роста ставок на ипотечном рынке. По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам, и, возможно, ставка достигнет однозначного числа, — заявил Никита Стасишин «Известиям».

Ставки по кредитам на покупку жилья в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа. Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%. С развитием отрасли к 2007 году средняя ставка упала до 12%. Однако в кризис 2008-го снова выросла. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014-го, когда было принято решение о господдержке ипотеки.

Представители госструктур и банкиры согласны с мнением замглавы Минстроя, что ставки по ипотеке, невзирая на окончание госпрограммы, не вырастут или будут стремиться вниз.

В Сбербанке подчеркнули, что не дают прогнозов по размеру ставок, но всё же отметили, что по некоторым ипотечным продуктам на данный момент ставки уже ниже тех, что предлагались в рамках господдержки.

Аналитики АИЖК ожидают, что в 2017 году ставки по ипотеке будут снижаться и к концу года опустятся до 11% и ниже.